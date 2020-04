Sénégal: Belgique - Krépin Diatta a séduit Tom Saintfiet

Tom Saintfiet est un grand admirateur de Krépin Diatta. L'international sénégalais a pris une certaine dimension cette saison. Et cela déteint sur ses performances avec le FC Bruges. Il est devenu l'homme à tout faire et se montre présent dans les grands rendez-vous.

A l'unanimité, tous les observateurs le voient encore plus haut et plus fort par rapport à son potentiel. La dernière personne en date à louer les qualités de Diatta est le technicien belge de la Gambie. Dans un entretien téléphonique avec l'APS, l'ancien sélectionneur du Togo a étalé toute la classe du milieu offensif.

« Je l'ai vu jouer à plusieurs reprises et je peux vous assurer que c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe et en Belgique. A Bruges, en plus de ses qualités technique, physique et athlétique, il joue avec beaucoup de confiance et c'est important pour un jeune footballeur », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « Diatta a les capacités de jouer en Angleterre, en Espagne et en France, mais à son âge la confiance sera très importante ».

Quelques semaines plus tôt, le nom de Krépin Diatta est lié à 4 clubs dont le Milan AC et l'Ajax Amsterdam. Le Lion pourrait changer de club l'été prochain.