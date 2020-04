Cote d'Ivoire: Mutuelle des taxis-compteurs - La Matca dénonce une cabale contre ses dirigeants

communiqué de presse

Depuis quelques jours nous constatons que des articles diffusés dans la presse nationale incriminent les premiers responsables de la Matca, notamment le Président du Conseil d'administration, Monsieur Touré Faman et le Directeur général, Monsieur Guedou Elie Ousmane.

Ces articles traitent d'un rapport d'audit lié à des actes de gestion intervenus au cours des années 2010 et 2011. Ces actes décriés par ces articles sont présentés comme étant commis par le Président du conseil d'administration et le directeur général actuels.

Il convient de noter que Monsieur Faman Touré a été porté à la tête du Conseil d'administration de la Matca le 31 décembre 2012 et que Monsieur Guédou Elie Ousmane a été nommé directeur général de la Matca le 4 mars 2014.

Contrairement à ce que voudraient faire croire ces articles, ces faits se sont déroulés avant l'arrivée de ces derniers.

Ces informations tendancieuses et diffamatoires sont manifestement de nature à salir injustement la réputation de ces dirigeants qui ont fait de leur slogan de gouvernance « Matca Nouvelle Vision », une réalité qui fait aujourd'hui, la fierté de l'entreprise.

Cette campagne de dénigrement arrive dans un contexte où depuis 2015, la mutuelle s'est engagée, sous la houlette de ses nouveaux dirigeants, dans la démarche Qualité, qui a abouti à sa certification à la norme ISO 9001 Version 2015 en février 2019.

Face à cette machination déshonorante aux desseins inavoués, la Matca tient à rassurer ses sociétaires et l'ensemble de ses partenaires économiques et sociaux, que le Président du Conseil d'administration, Monsieur Faman Touré et le directeur général, Monsieur Duédou Elie Ousmane, ne sont nullement impliqués dans les faits relatés par ces articles visiblement commandités.

Tout en remerciant l'ensemble de nos concitoyens qui, dans leur majorité ont marqué leur étonnement et leur désapprobation face à cette cabale, et apporté leur soutien aux dirigeants de la mutuelle, la Matca tient à rassurer de sa volonté de continuer sur sa même lancée de développement, afin d'offrir aux sociétaires, une entreprise de plus en plus performante et qui soit un modèle dans l'espace CIMA.

Toutefois, elle se réserve le droit d'apporter une suite administrative et judiciaire à cette affaire.

Fait à Abidjan le 23 Avril 2020.

Le responsable marketing et communication.

Vakou Diabaté.