Ile Maurice: Distanciation sociale - Les bus vont-ils rouler à perte?

À un peu plus d'une semaine du déconfinement, un plan d'opération est en cours d'élaboration pour le transport public. Comment mettre en pratique la distanciation sociale ? Un passager par banc ? Le spectre de rouler à perte hante plusieurs opérateurs, notamment les bus individuels.

Au niveau du gouvernement, des discussions sur de nouvelles mesures pour régir le secteur ont lieu. Selon des sources bien informées, il se pourrait qu'elles soient présentées au Conseil des ministres aujourd'hui, vendredi 24 avril.

Anil Seeburrun, membre exécutif de la Flacq Bus Owners Cooperative Society, souligne que tout au long du confinement, plusieurs lignes ont continué à être desservies. Mais les recettes n'étaient pas les mêmes. Certains jours, elles ne s'élevaient qu'à Rs 300 «Mais c'est un sacrifice à faire, si nous voulons assurer un minimum de visibilité sur les routes», poursuit-il.

Pour l'heure, au niveau de la Corporation nationale de transport (CNT), on soutient avoir déjà mis sur pied un plan. «On a élaboré une stratégie avec l'apport du ministère du Transport et de la National Land Transport Authority. Mais on ne sait pas ce que le gouvernement va proposer», soutient Sunil Gopal, responsable de communication. Ce dernier espère que cette relance se fera en plusieurs phases. «Ce sera alors moins compliqué de faire respecter la distanciation sociale dans nos véhicules. Moins de passagers, qui feront montre de plus de compréhension.»

Les préparatifs vont également bon train du côté d'autres compagnies d'autobus. À l'instar de l'United Bus Service (UBS). En attendant des consignes claires du gouvernement, on s'attèle à nettoyer les véhicules. Le directeur de la compagnie, Swaley Ramjane, soutient que la campagne de désinfection et de nettoyage des autobus est essentielle. «Nous avons déjà distribué deux masques lavables à chaque employé. Nous comptons aussi mettre à la disposition du personnel des savonnettes dans les toilettes. Et on espère que les voyageurs vont porter des masques.» Ce dernier ne cache toutefois pas son inquiétude face à l'après-confinement. «C'est une situation inédite. Il est donc difficile d'imaginer comment cela va être dans quelque temps.»