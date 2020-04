Ile Maurice: Oignons et pommes de terre - Des entreprises pourront importer pour aider l'AMB

Une quarantaine de permis a été accordée à des sociétés privées ou à des individus pour l'importation de la pomme de terre et de l'oignon. Ainsi, une cargaison de 280 tonnes de pommes de terre et 504 tonnes d'oignons est attendue ces jours-ci.

Selon le directeur adjoint de l'Agricultural Marketing Board (AMB), Benny Ramchurrun, c'est une mesure qui a été prise deux semaines de cela après que l'organisme a fait face à des difficultés à livrer ces deux légumes.

Il explique qu'avec le concours de ces compagnies et individus, la distribution s'est améliorée, mais il existe quand-même un facteur qui est hors du contrôle de l'Office du Marché, c'est l'arrivée des bateaux. «À ce matin (NdlR, jeudi) les commandes ont été passées, mais on sait qu'avec la fermeture des frontières des pays exportateurs, notamment l'Inde, ce n'est que trois ou quatre jours avant l'arrivée d'une cargaison qu'on est fixé.»

Généralement, l'AMB dispose d'un stock de 1 200 tonnes de pommes de terre et 75 tonnes d'oignons pour une durée de trois semaines. Toutefois, comme il y a eu une grande demande, l'instance a livré jusqu'à 550 tonnes de pomme de terre, alors qu'en temps normal, on distribue entre 400 et 450 tonnes de ce tubercule. Benny Ramchurrun explique que cette augmentation est occasionnée car les consommateurs achètent plus qu'en temps normal et aussi, car la demande est plus importante à l'approche du Ramadan.

L'AMB a aussi vendu 150 tonnes de semences de pomme de terre aux planteurs. Ce n'est qu'en juillet que la récolte se fera.

Par contre, l'autre défi de l'AMB concerne la vente de l'ail, dont le prix n'est pas fixé. L'AMB vend l'ail à Rs 55 le demi kilo aux grossistes mais il coûte jusqu'à Rs 100 la livre dans certains points de vente. «Malheureusement, cela est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons que faire appel à l'intégrité des commerçants», explique Benny Ramchurrun. À savoir que l'ail est importé de Chine, d'Espagne et de la Hollande.