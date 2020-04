Ile Maurice: La police renforce la surveillance dans l'Est

La recrudescence des vols et du trafic de drogue dans l'Est fait réagir la police. Un nouveau plan de patrouilles entre 20 heures et une heure du matin a été conçu pour inverser la tendance et arrêter les responsables.

Une opération conjointe d'éléments venant des postes de police, de la Criminal Investigation Division, de la Special Anti Robbery Squad, du Field Intelligence Office sous la supervision de l'ASP Babajee, est donc déployée dans la région qui a été divisée en deux zones.

La zone A englobe Flacq, Lallmatie, Brisée-Verdière et Camp-de-Masque et la zone B, Rivière-Sèche, Trou-D'Eau-Douce et Belle-Mare. Les patrouilles dans la soirée du jeudi 23 avril menées par le DPS Makoon dans la zone A et le DPS Daboo dans la zone B ont ciblé les centres commerciaux, les banques et les plantations de légumes. Quatre personnes ont été verbalisées dans la zone A pour infraction au couvre-feu mais aucun incident n'a été signalé dans la zone B.