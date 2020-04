Angola: La Sonangol vend des participations à neuf entreprises

Luanda — La Société nationale des hydrocarbures d'Angola (Sonangol) a lancé jeudi, à Luanda, un appel d'offre international pour la vente de ses participations à neuf entreprises.

Les annonces que l'Angop a eu accès mentionnent Petromar, comme l'entreprise dans laquelle la Sonangol cède 30% de son capital, 51% chacune de Sonatide Marine Limited et Sonatide Marine Angola Limitada et 40% chacune de Sonamet Industrial SA est Sonarcergy- services et constructions pétroliers, Lda.

La vente des actions fait partie du programme de privatisation et couvre également la vente de 10% du capital de l'entreprise Paenal-Porto Amboim Estaleiros Navais, 33, 33% de SBM Shipyard, 30% de Sonadiets, Lmitada et un pourcentage égal de la Sonadiets Services, SA

L'appel d'offres public est mené par le Comité de Négociation pour le processus d'aliénation du Quota de Sonangol dans le secteur des ressources minérales et pétrolières.Pour les candidats, Sonangol exige des documents de qualification dans les termes du programme d'appel d'offres, en plus d'une caution provisoire entre sept à 15 mille dollars américains ou équivalent kwanza, le taux de change de la Banque Nationale d'Angola (BNA).

Selon les annonces, l'acquisition de la procédure est assurée conformément aux dispositions de la loi sur le marché public.Pour la présentation des candidatures, dans le cas de la Petromar, la date limite est le 30 mai de cette année, avec la présentation des propositions à l'ordre du jour du 23 juillet.Tandis que pour les candidatures de la Sonatide Marine, Limited et Sonatide Marine Angola, elles sont prévues pour le 15 mai et présentation des propositions pour le 15 juin de la même année.

Dans le cadre du programme des privatisations, Sonangol dispose d'un total de 54 participations à vendre en Angola et à l'étranger.En janvier de cette année, la Sonangol a déjà lancé un appel d'offres public pour vendre ses intérêts dans six entreprises.Il s'agit des entreprises Atlântida Viagens Turismo, SA, à Luanda, WTA Internacional, SA, Atlântida Viagens Turismo, SA, à Lisbonne, WTA Travel Agency, SA (Luanda), WTA, SA (Paris), WTA / Houston Express, Inc et ITSS - International Travel Services and Systems, Inc.Les entreprises que se consacrent à l'activité des voyages et du tourisme et dont les sièges sont en Angola, au Portugal, aux États-Unis d'Amérique et en France.