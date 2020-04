Mali: Mahdi Camara - Le Franco-malien prolonge avec l'AS Saint-Etienne

Mahdi Camara fait comme Wesley Fofana et Charles Abi. Comme ses deux coéquipiers, le milieu de terrain franco-malien a prolongé avec l'AS Saint-Etienne. Initialement sous contrat avec les Verts jusqu'en 2022, le joueur de 21 ans est désormais lié au club de Ligue 1 jusqu'en juin 2024.

« C'est une fierté de prolonger avec mon club formateur et de continuer mon aventure en Vert. Je suis content de la confiance que m'accorde l'ASSE. Mon objectif est de continuer à progresser et à me battre pour ce club qui m'a beaucoup donné depuis mes débuts », a déclaré l'intéressé sur le site officiel du club après sa prolongation.

« J'ai marqué plus de 30 buts dans la saison et j'ai pu jouer vraiment jouer mon football, ce qui m'a permis de taper dans l'œil du FC Lorient. Au départ, ils voulaient recruter mon petit frère Didier mais on a finalement été pris tous les deux pour intégrer la réserve. Là-bas, le coach Franck Haise m'a fait découvrir la CFA (N2) et le monde professionnel. Il m'a fait beaucoup progresser et, au bout de quatre mois, j'ai pu signer pro mais c'était assez inattendu », a poursuivi Mahdi Camara qui a désormais l'opportunité de s'affirmer sous le maillot de Saint-Etienne.