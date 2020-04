Ile Maurice: Conseil des ministres - Prix contrôlés pour certains produits

Le ministère du Commerce va contrôler les prix de certains produits essentiels et des produits sanitaires avec de nouvelles réglementations. Cela au vu des prix qui ne sont pas affichés en supermarché et des prix qui ont pris l'ascenseur depuis le confinement.

Le Wage Assistance Scheme étendu

Le Wage Assistance Scheme va couvrir aussi les institutions charitables qui n'ont pas été prises en considération durant le confinement. Toute autre demande doit passer par la Mauritius Revenue Authority.

Tourisme : un comité de travail institué

Le ministère du Tourisme a mis en placeun Joint Working Group comprenant les partenaires du secteur public et privé pour réfléchir sur la reprise et soumettre un plan d'action pour mitiger l'impact de la pandémie à Maurice.

Plusieurs réglementations introduites par le ministre des Finances

Les Finance and Audit (COVID-19 Projects Development Fund) Regulations 2020 et les Finance and Audit (Amendment of Schedule) (No. 2) Regulations 2020 seront bientôt finalisées. Le premier projet de loi vise à mettre sur pied un fonds pour financer le Public Sector Investment Programme, ou autre projet, plan d'aide ou programme. Ce projet vise aussi à chercher l'expertise et les conseils pour réaliser ces projets du gouvernement. Le secrétaire financier sera le gestionnaire de ce fonds. En conséquence les Finance and Audit (Amendment of Schedule) (No. 2) Regulations 2020 seront amendées.

De plus, le ministère des Finances va introduire les Companies (Amendment of Schedule) Regulations 2020. Cela pour que les sociétés tombant sous la Companies Act soient prévenues 21 jours à l'avance au lieu de 14 jours de la tenue d'une assemblée afin de donner plus de temps aux actionnaires pour s'organiser. Également il y aura les Insolvency (Administration) (Equal Treatment to Classes of Creditors) Regulations 2020.

Éducation : hausse dans la «grant-in-aid» aux établissement secondaires

Les collèges privés vont recevoir une hausse intérimaire de leur subvention en aide de l'Etat. La hausse est de 7,9%. Ce pourcentage représente une contribution par tête d'étudiant tout comme pour les collèges d'Etat. Cette mesure s'applique pour la période de Janvier à octobre 2020.