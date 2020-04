Ile Maurice: Conflit Me Sowkhee vs CP - Le SLO demande au chef juge de se récuser

Le bras de fer entre Me Lovena Sowkhee et le CP a pris une nouvelle tournure ce vendredi 24 avril. Me Ivan Jean Louis, du State Law Office (SLO), qui représente les intérêts de Mario Nobin a présenté une motion demandant au chef juge de se récuser.

Selon Me Ivan Jean Louis, Eddy Balancy a fait des commentaires «hostiles» à son égard et a même affirmé qu'il est le «mouthpiece» de Mario Nobin. C'est pour cette raison qu'il a présenté cette motion.

Suite à la présentation de cette motion, Eddy Balancy a fait savoir qu'un nouveau bench sera composé pour débattre cette motion. Ce nouveau panel comprendra le chef juge lui même et les juges Iqbal Maghooa , Aruna Narain et Gaytree Jugesseur- Manna. Me Ravind Chetty, Senior Counsel qui représente le Mauritius Bar Council, a fait savoir qu'il ne trouve aucun inconvénient à ce que la motion de Me Ivan Jean Louis soit entendue devant ce bench. La motion sera débattue demain, samedi 25 avril.

Par ailleurs, Mes Gavin Glover et Antoine Domingue, Senior Counsels qui représentent Me Lovena Sowkhee, ont presenté une motion pour que le ministère de la Santé soit partie prenante dans l'affaire. La motion sera également débattue demain.

Pour rappel, Me Lovena Sowkhee conteste la légalité de la procédure qui exige que les avocats doivent demander un mémo à la police pour pouvoir représenter leurs clients. Selon elle, leur carte d'identité professionnelle suffit amplement.