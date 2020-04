Afrique de l'Ouest: COVID-19 - La CEDEAO préconise la création d'un plan régional de riposte

En sommet extraordinaire par visioconférence sur le Covid-19, jeudi 23 avril, les Chefs d'État et de Gouvernement de la Cedeao préconisent la mise en place d'un plan régional de riposte. Ce plan devrait s'arrimer sur les plans nationaux de riposte, a déclaré Mahamadou Issoufou du Niger, président en exercice de l'organisation, dans son discours d'ouverture.

« Il y a quelques mois, personne ne pouvait imaginer que tout s'arrêterait brusquement : le travail, l'économie, la vie sociale. Personne ne pouvait imaginer que toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes de tous les pays du monde seraient fermées. Ces mesures, dictées par un virus, ont créé des conséquences dont on est loin de pouvoir mesurer l'ampleur ». C'est en ces mots que le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), le Nigérien Mahamadou Issoufou, s'est adressé, hier, à ses pairs par visioconférence. Ils étaient réunis en sommet extraordinaire sur le Covid-19 concernant la région. Dans l'histoire, c'est la première fois que la Cedeao se rencontre de cette façon.

Comme l'a soutenu le Président du Niger, la Cedeao, à l'image de toutes les autres régions du monde, n'est pas épargnée par la pandémie. À la date du 22 avril, 5574 personnes sont infectées dans tous les pays membres et 147 ont perdu la vie. Toutefois, M. Issoufou s'est félicité des mesures fermes et appropriées prises par les pays membres de l'organisation pour endiguer la crise sanitaire. Il a d'ailleurs estimé que les ripostes nationales mises en place par les États doivent être agrégées dans un plan régional de riposte conformément aux principes fondateurs de la Cedeao.

Selon lui, ledit plan doit mettre l'accent sur l'opérationnalisation des Institutions nationales de coordination (Inc) chargées du contrôle et de la prévention des maladies dans tous les pays membres, l'intensification de la lutte contre les faux médicaments dans l'espace, la coopération sanitaire aux frontières des pays membres, la gestion harmonisée des lieux de culte, etc. « Sur le plan sanitaire, les actions doivent, entre autres, tourner essentiellement sur la production massive et la mise à disposition de masques dont le port doit être obligatoire ainsi que le renforcement de l'Organisation ouest africaine de la santé (Ooas) », a dit Mahamadou Issoufou.

Sur le plan socioéconomique, il a été préconisé la création d'un plan de soutien aux personnes et ménages vulnérables qui va permettre un accès aux produits de première nécessité, l'adoption de mesures d'accompagnement fiscal pour les entreprises du secteur formel et informel, en particulier les Pme, la facilitation de la circulation des marchandises et la nécessité d'entreprendre des démarches en vue de l'annulation de la dette des États membres et, au-delà, des pays de l'ensemble du continent. Le Président du Niger en a profité pour saluer et féliciter l'Ua, les Nations unies, le G20, le Fmi, la Banque mondiale, la Bad... pour les initiatives prises. Il a également demandé à ses partenaires susmentionnés d'aller plus loin.

Un groupe de travail pour réfléchir sur la riposte post-crise

Les Chefs d'État de la Cedeao ont également échangé, au cours de ce sommet extraordinaire, sur l'impact socioéconomique de la crise liée au Covid-19 dans la région. L'organisation a décidé de mettre en place un groupe technique de travail pour réfléchir sur l'impact socioéconomique et les conditions de reprise post-crise. « Ce groupe doit proposer un plan d'investissement communautaire qui doit s'attaquer aux contraintes structurelles. Il doit aussi aider à résoudre, de manière définitive, les contraintes structurelles pour la nécessaire industrialisation en vue de l'émergence économique de la région à travers la maîtrise des facteurs de production, tels que l'énergie, le transport et les Ntic. La création de pôles industriels ainsi que la modernisation et la transformation de l'agriculture, tout comme la création de centres d'enseignement et de santé de référence dans la zone, sont aussi des chantiers à aborder par le groupe de travail », a expliqué le président en exercice de la Cedeao.