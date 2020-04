Soudan: SG du CPMSD - Soutenir la voie du Darfour est notre priorité absolue

Khartoum, 25 Av. (SUNA) - Le Secrétaire Général du Conseil des partis et mouvements politiques du Sud-Darfour (CPMSD), Saif Eddine Adam Saleh a affirmé le soutien du Conseil aux négociations de Juba et aux efforts du gouvernement de transition pour parvenir à la paix et achever les institutions du gouvernement en nommant des gouverneurs et en formant le Conseil législatif appelant à la participation de toutes les partis, mouvements armés au Soudan pour discuter des questions d'une paix globale.

Interviewé vendredi par SUNA, le SG a indiqué que les partis et mouvements du Sud-Darfour conviennent de nommer une personnalité nationale pour le poste de gouverneur en dehors du système du Darfour et d'être à la même distance de toutes les personnes, et n'a pas d'intérêts personnels et qu'il a de bonnes relations avec la communauté internationale.

Il a affirmé l'accord du conseil de choisir l'ingénieur Omar Awad Al-Karim Hussein, l'ancien candidat à la présidence, soulignant que c'est la vision du conseil et qu'il le respecte toute autre opinion à cet égard.

Il a ajouté que le moment était venu pour le Soudan de s'unir en pensant à la mentalité nationale loin du régionalisme qui a entravé le développement, d'autant plus que le Soudan fait face à des défis extérieurs qui cherchent à saper son unité.