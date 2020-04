Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Le Conseil national de sécurité équipe l'Inhp et le Smit en matériel informatique

Le secrétariat du Conseil national de sécurité (Cns) a remis officiellement 50 tablettes à l'Institut national d'hygiène publique et au Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit) du Chu de Treichville. La cérémonie officielle a eu lieu hier, à la Présidence de la République, précisément à la salle de réunion du bâtiment des Conseillers.

De façon symbolique, le Pr. Fidèle Sarassoro qui assure le secrétariat du Cns, par ailleurs directeur du cabinet du Président, a remis une tablette au professeur Eholié, responsable du Smit. Et en présence du professeur Bénie, de l'Inhp. Selon Fidèle Sarassorro, en début de semaine, un autre lot d'équipements informatiques, en l'occurrence, dix ordinateurs portables, viendra compléter ce premier lot.

Le proche collaborateur du Chef de l'État a précisé que cette cérémonie s'inscrit dans la droite ligne de la riposte contre le Coronavirus. Ces outils doivent permettre un suivi du système d'alerte et de suivi. A travers notamment un programme informatique mis en place avec le concours d'une société informatique de la place. «Ces outils vous permettront de vous déployer et d'être plus efficaces sur le terrain», a indiqué Fidèle Sarassoro.

« Au nom du ministre de la Santé et de l'hygiène publique, je voudrais vous remercier pour ce geste très important. Ces outils informatiques nous permettront d'être plus efficaces. Et surtout de pouvoir recueillir les données en temps réel et de les analyser rapidement. Et nous permettre, en fin de compte, d'effectuer une mesure de suivi », a indiqué Pr Eholié, au nom des deux structures sanitaires.

Il est bon de rappeler que, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Cns avait arrêté de nouvelles mesures, le 23 mars 2020. Dans le but notamment de doper le dispositif de prévention. Un des éléments clés de ces mesures additionnelles a été l'adoption d'un système d'alerte et de suivi qui doit s'appuyer sur les Tics. C'est donc dans cette optique qu'il a acquis du matériel informatique remis officiellement à ces deux structures sanitaires, incontournables dans le processus de prévention et la lutte contre la pandémie.