Cote d'Ivoire: COVID-19/Accès au fonds de soutien aux Pme - Le ministre Félix Anoblé exhorte les Pme à s'enregistrer et à rejoindre les 10.042 autres inscrites

Le ministre de la Promotion des Pme, Félix Anoblé a visité, ce vendredi 24 avril 2020, l'Agence Côte d'Ivoire Pme, à Abidjan-Attoban. Il a dit être venu se rendre compte des conditions de travail à l'Agence et des dispositions prises par l'Etat de Côte d'Ivoire pour gérer la crise du Covid-19. « Dans sa volonté d'aider les Pme à sauver leurs activités et comme annoncé, je puis vous dire que l'Etat a déjà entamé le règlement des factures des fournisseurs de l'Etat dont les dettes sont inférieures ou égales à 100 millions de FCFA, à hauteur de 31 milliards de FCFA », a annoncé le ministre Anoblé. Et de préciser que le fonds de soutien aux Pme dans le cadre du plan de riposte au Covid-19 qui s'élève à 40 milliards de FCFA est effectif et que les ressources sont disponibles.

Poursuivant, le ministre de la Promotion des Pme a indiqué qu'en attendant la mise à disposition du mode opératoire et les critères d'éligibilités, c'est l'Agence Côte d'Ivoire Pme qui a été désignée pour assurer le Secrétariat Exécutif. Et d'ajouter que ce sont 10042 Pme qui se sont faites enregistrées sur la plateforme digitale mise sur place à cet effet. Il faut noter que les enregistrements se poursuivent toujours.

Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, M. Anoblé a affirmé que plusieurs Pme à l'instar des autres secteurs de productions ont vu leurs activités baisser considérablement quand elles ne se sont pas arrêtées. C'est ce qui explique, l'élaboration par le gouvernement d'un plan de riposte qui a prévu la mise en place d'un fonds de soutien aux Pme. Et ce, en vue de pérenniser leurs activités et préserver les emplois.

Cette visite de l'Agence Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le premier responsable du département de la promotion des Pme de lancer un appel aux Pme et aux acteurs du secteur informel. « Le dispositif d'enregistrement est prêt, ils peuvent dorénavant se faire enregistrer pour que notre équipe vérifie à temps opportun leur éligibilité et la complétude de leurs dossiers avant l'octroi des fonds », a dit le ministre Félix Anoblé. Et d'ajouter : « Je voudrais saisir cette tribune pour inviter solennellement les acteurs du secteur informel qui ne l'on pas encore fait, à se rendre massivement sur le site de l'Agence Côte d'Ivoire Pme pour s'enregistrer afin de bénéficier des avantages prévus par le statut de l'entreprenant et qui viennent d'être renforcés par les mesures prises par le Gouvernement dans le plan de riposte contre le Covid-19. »

Au cours de cette visite, le ministre Félix Anoblé avait à ses côtés le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, Salimou Bamba et le président du Conseil de surveillance