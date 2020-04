Cote d'Ivoire: Coronavirus - Le gouvernement équipe deux structures sanitaires en outils TIC

Le Secrétaire du Conseil National de Sécurité (CNS), Fidèle Sarassoro, a remis le vendredi 24 avril 2020, à Abidjan, 50 tablettes et dix ordinateurs portables à l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) et au Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du CHU de Treichville pour leur faciliter un meilleur suivi des patients du Covid-19.

Selon Fidèle Sarassoro, ces tablettes serviront à suivre également les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés, et les personnes guéries, à travers la collecte systématique de leurs données.

Le Plan de riposte sanitaire du gouvernement prévoit, comme mécanisme de prévention, la mise en place d'un système d'alerte et de suivi, utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont la coordination est assurée par le Secrétariat du CNS.

Ce système d'alerte permettra de collecter les données sociodémographiques (nom, prénom, âge, sexe, domicile...) des personnes atteintes du Covid-19 (guéries ou décédées) et d'identifier, en collaboration avec l'INHP et le SMIT, les cas contacts et toute personne suspecte.

Pour le Directeur général de l'INHP, le Pr Joseph Bénié Bi Vroh, les outils mis à leur disposition aideront à l'efficacité du recueil des données (en temps réel) et des analyses pour un meilleur suivi des différents cas sur le terrain. Grâce à ces appareils, les patients seront rapidement tracés, dépistés, isolés et traités.

Dans son adresse à la Nation, le 23 mars dernier, le Président de la République Alassane Ouattara a annoncé des mesures additionnelles de lutte contre la pandémie du Covid-19, notamment la mise en place d'un centre d'appels et d'un système d'alerte et de suivi.