Cote d'Ivoire: Coronavirus/Solidarité - Une société fait don de 1000 bidons d'huile et 1000 cartons de savon au ministère de la Femme

La société Adam Afrique a fait don de 1000 cartons de savon de 270g et 1000 bidons d'huile de 10 litres chacun, pour un montant total de 18 millions de Fcfa, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

La cérémonie de remise du don a eu lieu à l'orphelinat de garçons de Bingerville ce vendredi 24 avril 2020, en présence du 5e adjoint au maire de la commune, de responsables de structures d'accueil d'enfants et du personnel de l'établissement qui a abrité la cérémonie.

Ce don, selon Henry César Sama, chargé des relations extérieures de ladite entreprise, vise à porter un regard bienveillant aux petites personnes innocentes qui sont plus exposées à une situation de précarité sociale que toutes les autres composantes de la société.

« Adam Afrique, société citoyenne comme à son habitude, dans le cadre de son engagement au service d'une politique sociale agissante, ne pouvait ne pas être à vos côtés et aux côtés du gouvernement dans la lutte engagée non seulement pour freiner la propagation du Covid-19, mais aussi et surtout, pour assurer aux populations un minimum de bien-être à travers les mesures sociales mises en œuvre par le gouvernement », a-t-il indiqué. Avant d'annoncer la contribution de son entreprise. « Nous apportons une modeste contribution à l'élan de solidarité. Il s'agit de 1000 cartons de savon et 1000 bidons d'huile de 10 litres chacun pour un montant total de 18 millions de Fcfa », a-t-il présenté.

Se félicitant, la ministre Ramata Ly-Bakayoko, après réception, a, au nom du gouvernement, remercié le donateur. « La société Adam Afrique vient avec cet important don accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de toutes ses actions sociales, humanitaires et économiques. Elle participe, répond à l'appel et à l'élan de solidarité lancé par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, sous la direction du Président de la République, Alassane Ouattara. Nous ne pouvons que saluer cette action de haute portée sociale et humanitaire », a-t-elle indiqué. Et de préciser que ce don est destiné aux pensionnaires des orphelinats, des pouponnières, aux enfants confinés et à ceux en situation de rue qui sont en train d'être recueillis pour être héberger. Egalement, à des familles démunies, notamment celles qui ont des enfants vulnérables du fait du Vih-Sida.

Le 5e adjoint au maire de Bingerville, Sanogo Mariam, chargée du social, au nom du député-maire Issouf Doumbia et du conseil municipal, a salué l'acte de solidarité de la société Adam Afrique.

« Un honneur pour nous en ces temps de pandémie de recevoir une société citoyenne qui vient appuyer les efforts des populations défavorisées. Au nom des enfants qui sont sous notre tutelle, nous disons un grand merci à cette société et en profitons pour demander à d'autres entreprises de bien vouloir suivre les pas d'Adam Afrique. Soyons solidaires », a pour sa part appelé Marcel Légré, directeur général de l'orphelinat de garçons de Bingerville.