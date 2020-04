Sénégal: Force COVID-19 - Les inspecteurs du travail contribuent à hauteur de 2 millions de francs

Dakar — L'Amicale et le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale ont remis vendredi au ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, une enveloppe de 2 millions de francs CFA en contribution au Fonds de riposte contre le Covid-19, a appris l'APS.

Les dons remis au fonds Force Covid-19 s'élevaient, mercredi 22 avril, à 298 milliards 618 millions 285 mille 771 francs CFA, a-t-on appris de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGTCP).

Des institutions, entreprises, organisations et particuliers font partie des donateurs ayant répondu à l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé par l'Etat du Sénégal, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, précise un communiqué de la DGCPT.

Cet appel à la solidarité nationale et internationale a pour but de susciter "la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d'endiguement de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin", rappelle le communiqué.

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé, le 27 mars, l'ouverture d'un compte bancaire dénommé "Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19)", auprès de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).