Algérie: Tissemsilt - La police intervient pour sauver la vie d'un jeune qui a tenté de s'immoler

Alger — Les services de la Sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont intervenu, vendredi, pour sauver la vie d'un jeune qui a tenté de se donner la mort en s'immolant, après avoir été interdit d'exercer une activité commerciale non autorisée, a indiqué, vendredi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Le jeune concerné, un repris de justice, a érigé, jeudi, en compagnie de sept autres individus, un point de vente illégal pour l'exercice d'une activité commerciale non autorisée, en prévision du mois de Ramadhan (vente de légumes et de fruits), au niveau de la Cité des 463 logements "Essafah" dans la ville de Tissemsilt. Suite à cela, une patrouille de police est intervenue pour les sensibiliser à la nécessité de quitter les lieux et de respecter les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, par souci de préserver leur santé et celle du citoyen", a précisé le communiqué.

Dans la matinée de ce vendredi, ajoute la source, "la Police a arrêté le même individu qui exerçait son activité non autorisée au niveau de la même cité, opposant même un refus de quitter les lieux et de présenter toute pièce d'identité, ce qui a conduit à la saisie de la balance qu'il utilisait dans la vente et à le convoquer à se présenter au siège de la 4e Sûreté urbaine".

L'individu en question "a été transporté vers le services des urgences médicales de l'établissement hospitalier de la wilaya", précise le communiqué qui indique également que le procureur de la République territorialement compétent a été saisi des faits".