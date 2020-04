Cote d'Ivoire: Élection à la présidence de la FIF - Idriss Diallo, "candidat pour le rassemblement"

On n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, sa candidature ne fait pas l'ombre d'un doute. Idriss Yacine Diallo (60 ans) est partout présent sur le terrain. Discret à cause de la pandémie du coronavirus qui ravage la planète, celui que l'on présente comme le bras droit de l'ancien président de la Fif, Jacques Anouma, prépare activement sa grande sortie. Sur ses dépliants et autres affiches de campagne déjà disponibles à son Qg, à la Cité des arts de Cocody, le message est clair : « Rassembler et gérer autrement ».

Hommes d'affaires, Idriss Yacine Diallo est un passionné de sport, surtout de football. Un milieu qu'il côtoie depuis ses années d'étudiant. Président de l'Abidjan université club (Auc) de 1980 à 1983, il a siégé, pour la première fois, au sein de la maison de verre de Treichville en 1990. Il a été le vice-président du président Ezan Emmanuel. Supporter de l'Asec Mimosas, il a été, par ailleurs, coopté comme vice-président de ce club phare par les présidents Ahoua Kanga et Roger Ouégnin. Idriss Diallo a rebondi ensuite à la Fif, lorsque le président Jacques Bernard Daniel Anouma a pris le pouvoir en 2002. Le successeur du président Dieng Ousseynou lui avait confié le poste de 3e vice-président de la Fédération, chargé du Marketing et de la Promotion.

Idriss Diallo mit en place une stratégie innovante qui assure à la Fif d'importantes ressources financières via des sponsors de renom. Tout comme Sory Diabaté, l'autre candidat à la succession du président Sidy Diallo, il peut se vanter d'être l'un des architectes de la grande équipe des Éléphants de Côte d'Ivoire qui a tutoyé les sommets du football mondial entre 2004 et 2014. Même si pour lui et pour leur mentor commun (Jacques Anouma), l'aventure s'est arrêtée un matin de juillet 2011.

Yacine Idriss Diallo est l'un des pères de la génération dorée de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Cette équipe, avec les Didier Drogba, Baky Koné, Emmanuel Eboué, Méité Abdoulaye, Zokora, Kolo et Yaya Touré, qui a permis à la Côte d'Ivoire de vibrer pour la première fois sur un stade de Coupe du monde de la Fifa, en 2006, en Allemagne.

L'ombre de Jacques Anouma

Intellectuel, avec des compétences reconnues, Idriss Diallo veut mettre son expérience au service du football national. Justement, derrière sa candidature, se profile une image. Celle du père de la génération dorée des Éléphants, Jacques Bernard Daniel Anouma. Idriss Diallo est, en effet, présenté comme l'un des fidèles parmi les fidèles du mentor. Contrairement à ce qui se raconte, il n'a jamais abandonné le football. Puisqu'il œuvre toujours à l'Académie de football Amadou Diallo (Afad) du président Anouma dont il est l'un des vice-présidents.

Le soutien de ce dernier sera sûrement un argument de campagne. Une manière de venir parachever l'œuvre de 2006 en Allemagne et de 2010 en Afrique du Sud. Mais attention ! S'il est vrai que plusieurs proches du président Anouma se retrouvent dans son staff, rien ne dit que la guerre est gagnée. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.