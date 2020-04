Cote d'Ivoire: Ramadan 2020 - Messages de Ouattara, Bédié, Amon-Tanoh, Alphonse Soro aux musulmans

La communauté musulmane (Oummah islamique) de Côte d'Ivoire, a entamé vendredi 24 avril 2020 le mois de jeûne ou Ramadan, dans un contexte de crise sanitaire majeure lié au Coronavirus. À cette occasion plusieurs voix dans le pays, ont exprimé soutien et encouragement,

C'est le cas du président Ivoirien, Alassane Ouattara :

« Continuons, chers compatriotes, à appliquer les gestes barrières pour nous protéger contre le coronavirus. Excellent mois de Ramadan à toutes et à tous ».

Ou de Mme Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire : « Chers frères et sœurs musulmans, ce vendredi 24 avril 2020, marque le début du mois de Ramadan. À cette occasion, je voudrais vous souhaiter un bon jeûne et que le Tout Puissant vous accorde les bienfaits de ce mois sacré. »

L'ancien président, Henri Konan Bédié, a dit : « ... En ce mois béni, habituellement synonyme de partage et de générosité entre les musulmans amenés à partager collectivement la rupture du jeûne ou la prière avec leurs proches, j'invite mes sœurs et frères musulmans à se soumettre à ces contraintes circonstancielles, à jeûner et à prier avec ferveur. Aussi, voudrais-je m'associer à tous les Ivoiriens pour adresser un message, à la fois, de soutien à tous les démunis et de compassion à tous ceux qui ont perdu un proche, suite à cette pandémie. Soutenons la communauté musulmane, en cette période de haute spiritualité, source de paix intérieure et de fortification de foi. Bon Ramadan chères sœurs musulmanes et chers frères musulmans »

Pareil pour Marcel Amon-Tanoh, ancien ministre des affaires étrangères : « Chères sœurs, chers frères musulmans, moins de deux semaines après la fin du jeûne chrétien, nous entrons dans le sacré du Ramadan. Mon épouse Kadidjatou et moi, souhaitons qu'Allah agrée notre jeûne, exauce nos prières et nous protège de la maladie ».

L'ex député Soro Alphonse, a écrit : « Loin des miens, exilé, confiné, mais on garde la foi. Bon mois de Ramadan à tous ».

Rappelons que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 1441H/2020 a été observé, le jeudi 23 avril 2020, dans la ville de Bondoukou. Ci-joint le communiqué du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) et duConseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire (Codis) :

« Le Cosim et le Codis informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du #Ramadan2020 a été observé ce jeudi dans la ville de Bondoukou.

Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire le vendredi 24 avril 2020. Par ailleurs, les Imams invitent les responsables des Mosquées à ce qui suit :

1- Les Mosquées restent fermées jusqu'à nouvel ordre

2- Les prières de Tarawih et Tahadjoud se feront en famille en respectant les mesures barrières décidées par le gouvernement

3- Les appels à la prière (Azan) se feront aux heures indiquées.

Les Imams souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous ».