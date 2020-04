Angola: COVID-19 - Andulo renforce la prévention

Cuito (Angola) — Les autorités administratives de la municipalité d'Andulo, province de Bié, ont intensifié, cette semaine, les mesures de prévention et de contrôle de la pandémie du covid-19, dans les institutions publiques et les locaux d'agglomération de la population.

Selon l'administratrice locale, Celeste Adolfo Elavoko, des travaux sont en cours pour désinfecter les institutions publiques et les endroits d'agglomération populationnelle, tels que les marchés et les succursales bancaires, afin d'éviter la contagion dans les communautés.

La responsable, qui s'exprimait lors d'une visite du gouverneur de la province, Pereira Alfredo, jeudi dernier, a dit qu'en plus de la désinfestation, des espaces ont été délimités autour des banques, des agences de télécommunications et des établissements commerciaux. Le but, a-t-elle expliqué, est d'assurer le respect de la distanciation d'un mètre entre les personnes.

Dans le cadre du programme de prévention et de lutte contre le covid-19, a-t-elle informé, 600 tracts contenant des informations sur les risques et les soins préventifs du covid-19 ont également été distribués dans les unités sanitaires, et 33 scouts ont été formés en mesures de mobilisation sociale.

Dans un autre domaine, la responsable a signalé qu'Andulo avait 52 lits préparés pour la quarantaine institutionnelle, 34 dans le Complexe Résidentiel Caravela, au siège municipal, et 18 autres dans la commune de Calussinga.

Celeste Adolfo Elavoko a souligné que l'ancien hôpital de Chilesso, affecté à l'Eglise Evangélique Congrégationaliste en Angola (IECA) à Bié, a été réhabilité pour traiter d'éventuels cas positifs de covid-19, avec 10 lits.

L'administratrice a exliqué jusqu'à ce jour, 504 citoyens venus de Huambo, Moxico, Cuanza Sul, Malange, Cuando Cubango, Benguela, Luanda, entre autres, ont été dépistés.

À son tour, le gouverneur Pereira Alfredo a encouragé la population à se conformer aux mesures préventives imposées en vertu de l'état d'urgence, soulignant que le covid-19 est une maladie létale.