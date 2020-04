Madagascar: Tourisme - Reprise envisagée vers la mi-mai

Les opérateurs touristiques souhaitent une reprise des liaisons aériennes dans les meilleurs délais.

Grâce au déconfinement progressif programmé par le gouvernement, l'espoir est de mise du côté des opérateurs économiques du tourisme et des transports. La reprise des activités est envisagée d'ici la mi-mai.

« On ne sait plus où est ce qu'on en est. Comme tout le monde, on souhaite une reprise des activités le plus tôt possible, mais il ne faut pas aussi trop s'exposer à la précipitation car l'enjeu de la santé publique est extrêmement important » Cette réaction d'un haut responsable d'une compagnie aérienne privée, résume l'état d'esprit des acteurs du tourisme et des transports : Le souci d'un lendemain qui risque d'être noir en raison des effets destructeurs du blocage des activités depuis plus d'un mois.

Des milliards d'ariary de perte

Perte sur toute la ligne, c'est en effet le bilan global partagé par les professionnels du tourisme venus hier répondre à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement en remettant des dons au CCO à Ivato (voir article par ailleurs). « Sans ce confinement on serait à l'heure actuelle en train de réaliser nos projets de développement préparés depuis plusieurs mois, mais là, on ne sait plus si on pourrait encore les réaliser, même une fois la crise sanitaire passée » ajoute un autre opérateur dont la perte se chiffre par plusieurs dizaines de millions d'ariary. Présent également lors de cette cérémonie de remise de dons, le ministre du Tourisme et des Transports Joël Randriamandranto a confirmé que le secteur accuse actuellement des milliards et des milliards d'ariary de perte. « On est en train de faire une évaluation mais ce qui est sûr c'est que la situation est très grave pour le tourisme et que la relance sera très difficile ».

En effet, le tourisme qui est l'un des piliers de la relance économique comporte des nombreuses activités directes et connexes qui sont tous frappées par cette crise. On peut notamment citer, parmi les activités directes : les agences de voyages, les tours opérateurs, les hôteliers et restaurateurs, les transporteurs. Indirectement l'artisanat, l'agriculture et autres sont également touchés.

Zéro activité

En tout cas, tous ces secteurs sont à zéro activité depuis la suppression de toutes les liaisons aériennes au niveau du transport des passagers. Et la question que se posent justement les opérateurs économiques c'est celle de savoir à quand sera la reprise des activités. Sur ce point, le ministre Joël Randriamandranto a répondu qu'aucune date n'a pas encore été fixée . « On évalue la situation, mais l'on estime que vers la mi-mai, si toutes les conditions sont remplies, on peut éventuellement décider une reprise du secteur tourisme en général et des transports aériens en particulier » a expliqué le ministre qui n'a pas exclu la prise de mesures pour aider les professionnels du tourisme à se relever. « On décidera en fonction des moyens et des besoins » a-t-il ajouté. Sur ce point d'ailleurs, les réunions se multiplient entre administration et secteur privé touristique pour se préparer à l'inévitable crise économique qui suivra la crise sanitaire qui passera, espérons-le, le plus tôt possible.