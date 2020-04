Angola: COVID-19 - La Commission multisectorielle reçoit des moyens technologiques

Luanda — Huit systèmes de vidéoconférence, d'une valeur de 190 000 dollars, ont été remis, vendredi (24), à la Commission interministérielle de riposte au Covid-19, pour faciliter la lutte contre la pandémie avec des moyens technologiques.

"Le don vise à aider la Commission multisectorielle et le ministère de la Santé dans la prévention et la lutte contre le Covid 19 à partir des technologies de l'information et de la communication", indique une note de la société chinoise Huawei Technologies, responsable du geste.

Le document parvenu à l'Angop mentionne que les moyens ont été reçus symboliquement par le ministre de la Défense Nationale et des Vétérans de la Patrie, Ernesto Liberdade, qui a remercié, à l'occasion, le soutien et souligné les excellentes relations amicales existantes entre les Gouvernements d'Angola et de la Chine.

À son tour, le PCA du fabriquant asiatique, Ryan Li, a réaffirmé son intention de contribuer à la modernisation et au développement du secteur des télécommunications, en vue d'accélérer l'insertion du pays dans «l'économie du savoir», en tirant parti des infrastructures technologiques existantes.

L'acte a été témoigné par différents représentants de la Commission multisectorielle de riposte au Covid 19, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine en Angola, Gong Tao, ainsi que par des représentants de la société visée qui opère sur ce marché africain depuis environ 20 ans.