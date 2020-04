Madagascar: Travail décent - Le syndicat des inspecteurs du travail fait appel à l'État

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) avait mentionné le risque pour les travailleurs au niveau du secteur privé, par manque de contrôle.

En effet, il avait été mentionné que ces derniers sont en manque de moyen pour effectuer leur service. « On craint que plus de trois cent mille travailleurs risquent de transmettre la maladie à ses proches et au niveau de la société, si le cas de contrôles n'est pas renforcé », indique Rojomampionona Ravelomahatratra, la présidente du Syndicat.

De nombreuses plaintes, par rapport au non-respect des droits des employés, ont été reçues à leur niveau, surtout durant la période de confinement. « Bon nombre de plaintes reçues concernent les employés qui n'ont pas reçu leur salaire. La mesure de distanciation sociale non respectée et d'autres mesures de prévention non observées », enchaîne-t-elle.

Selon eux, le manque de moyen impacte sur le contrôle et les descentes qui devront être effectués. « Peu de moyen est à notre disposition pour accomplir notre travail. Entre autres, les moyens déplacements (... ). Il résulte de ce manque de moyen que les descentes se résument seulement en trois à quatre contrôles durant ce un mois de confinement », a été souligné dans la lettre.

Parmi leur rôle, le contrôle par rapport aux différents aspects de la convention de l'OIT sur l'hygiène n°120, ratifiée par le pays et l'article 110 et suivant dans le code du travail malgache.

Le risque étant grand, le syndicat fait appel à l'état afin de mieux renforcer leur rôle. « Nous faisons appel au respect des conventions déjà ratifiées par la Grande île. Dès fois, avec le peu de moyen entre nos mains, on ne peut même pas se déplacer auprès des employés qui se sont plaints.

C'est la légitimité de notre travail qu'on perd », indique encore Rojomampionona Ravelomahatra. Le Syndicat exhorte l'état à veiller aux conditions de vie et de service, notamment pour les inspecteurs du travail. « Nous invitons l'état à doter les moyens nécessaires et à la revoir le statut régissant les inspecteurs du travail », conclut-elle.