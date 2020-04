Angola: L'AN approuve les propositions de loi modifiant le code des impôts

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a approuvé vendredi, dans la généralité, les propositions de loi modifiant le Code général des impôts, l'impôt sur le revenu de travail (IRT) et la taxe industrielle.

Les trois propositions de loi font partie d'une stratégie plus large de modernisation et d'ajustement du système fiscal du pays, a déclaré devant les parlementaires, la ministre des Finances Vera Daves.

La gouvernante a expliqué que l'approbation de ces textes vise, fondamentalement, à alléger la charge fiscale des contribuables au regard du contexte socio-économique du pays, à rationaliser la politique fiscale, sur la base d'un effort partagé entre l'Etat, les familles et les contribuables, à améliorer l'environnement des affaires

Dans le projet du Code de revenu du travail (IRT), l'Exécutif a l'intention d'augmenter l'exonération linéaire de l'impôt sur les revenus les plus bas pour générer une plus grande disponibilité financière et un plus grand pouvoir d'achat pour les familles.

L'Exécutif a également l'intention de maintenir la pression fiscale sur les revenus intermédiaires sans changement et d'inclure la progressivité dans les revenus les plus élevés.

Le texte ne modifie pas les groupes fiscaux des contribuables d'IRT, en maintenant les trois actuels, notamment A, B et C.

Dans le groupe A, les employés sont imposés, tandis que les travailleurs indépendants, les professionnels lobéraux et les organes sociaux des entreprises font partie du groupe B.

Quant aux personnes singulières qui pratiquent l'ensemble des activités contenues dans le tableau des bénéfices minimaux, qui fait désormais partie du code de l'IRT, les règles du groupe C sont appliquées.

Dans le projet de loi du Code général des impôts, l'Exécutif propose, comme amendement, la prolongation des termes de la procédure fiscale, allant de 15 à 30 jours et de 45 à 50 jours, tant pour les contribuables que pour l'Administration générale des impôts (AGT).

En ce qui concerne la taxe industrielle, l'Exécutif propose la suppression des groupes fiscaux "A" et "B" et la création de deux régimes, notamment un régime général et un régime simplifié conformément aux règles de la taxe sur la valeur ajoutée (IVA, sigle en portugais).

Dans ce texte, il est également proposé d'augmenter la valeur de l'amortissement des véhicules à 20 millions de Kwanzas. Les trois lois proposées feront désormais l'objet de discussions au sein des commissions spécialisées de l'Assemblée nationale.

Au regard de la Constitution, les questions fiscales, en termes de production législative, relèvent de la compétence absolue de l'Assemblée nationale.