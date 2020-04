Madagascar: Transport public - Les autobus en zone suburbaine dotés de GPS

La signature de la convention de partenariat entre la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS), l'Union des Coopératives de Transports suburbains (UCTS), et TEC Company a été effectuée le mardi 21 avril 2020. Ce contrat stipule que, désormais, tous les véhicules de transport public de l'UCTS seront dotés de GPS. Mais pas seulement. « Les chauffeurs, les aide-chauffeurs et les propriétaires des véhicules, qui sont considérés comme des travailleurs indépendants, seront eux aussi inscrits à la CNaPS et pourront bénéficier de tous les services de la caisse », a déclaré le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Gisèle Ranampy, lors de la cérémonie de signature de cette convention.

Bénéfique pour tous les acteurs. Le ministre des Transports, Joël Randriamandranto, a tenu à souligner que cette convention est bénéfique pour tout le monde. Les propriétaires des véhicules peuvent suivre les déplacements de leurs véhicules via le système de géolocalisation, et jouiront d'une remise auprès de la CNaPS. Les passagers n'ont plus à craindre de ne pas arriver au terminus en raison des écarts de conduite des chauffeurs. Quant aux chauffeurs et aide-chauffeurs, ils bénéficient désormais de la retraite, et les ambulances de la CNaPS se chargeront de l'acheminement des blessés vers les hôpitaux en cas d'accident.

Par ailleurs, une enquête est menée actuellement par le ministère de la Fonction publique auprès des entreprises privées. Après quoi, une aide sociale sera octroyée à tous les employés inscrits à la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Ceci n'est que le commencement, puisque ce projet peut très bien s'étendre aux transporteurs de la zone urbaine.