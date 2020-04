Afrique: PME et micro-entreprises - Les plus vulnérables aux effets de la pandémie, selon l'Union Africaine

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ont du mal à faire face aux défis économiques et sociaux engendrés par la pandémie de Covid-19.

Ce sont les propos du DG de l'AUDA-NEPAD (Agence de Développement de l'Union Africaine), Dr Ibrahim Assane Mayaki et de celui du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi, qui ont convenu de collaborer sur une initiative permettant de soutenir cette partie du secteur privé qui constitue les plus vulnérables.

D'après leurs explications, cette initiative a pour objectifs de créer une plateforme unique qui abordera les problèmes, les défis et les besoins des MPME pendant et après la pandémie de Covid-19, et sera un outil inclusif, flexible, et complet pour les MPME des secteurs formels et informels sur l'ensemble du continent.

Opportunités. Selon ses promoteurs, la plateforme vise également à identifier les opportunités et les moyens innovants qui permettront de soutenir et de protéger les MPME et les opportunités d'emploi, dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, les startups technologiques, et les entités se trouvant dans le circuit de la chaîne d'approvisionnement, sachant que les MPME représentent environ 90% des entreprises dans la plupart des économies africaines.

Et enfin, le projet permettra de coordonner et harmoniser les initiatives et les efforts en cours qui accompagnent les MPME en leur permettant l'accès à l'information, aux financements et aux mesures de relance budgétaire pendant la phase active de la pandémie.

Selon les deux DG, la plateforme cherche à garantir aux MPME un accès continu aux marchés nationaux, régionaux et continentaux tout en apportant des recommandations aux décideurs politiques sur des solutions concernant les dettes intérieures, car ces entreprises devraient faire face à des défis en raison des difficultés économiques auxquelles les États membres seront confrontés.