Togo: Le Roy, Eperviers et Graines s'engagent contre le coronavirus

Début ce vendredi d'une série de sensibilisation et de distribution de vivres et de non vivres dans le Togo. Initiative de Claude Le Roy et son staff et des Eperviers (surnom de l'équipe nationale) en collaboration avec la FTF.

A travers diverses actions, les joueurs (A et A') et le staff technique apportent leurs contributions aux médias, aux groupes de supporters des Eperviers et au Comité de riposte contre le Covid-19.

Vendredi déjà, l'Observatoire Togolais des Médias (OTM) et les 3 groupes de supporters ont reçu tour à tour des dons en vivres de la part des Eperviers et de la FTF. Les CHR de Kara et Sokodé, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19, 10 centres de santé à Lomé, l'orphelinat Bon Berger à Tsèvié et le corps médical bénéficieront de dons en matériels de protection contre le Covid-19 (bavettes, combinaisons médicale, solutions hydro alcoolique, dispositifs de lavage des mains... ).

Par ailleurs, l'association Graines du Togo de l'initiative de Claude Le Roy pour détecter les talents du futur s'associe également à ces gestes.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs joueurs ont pris des intiatives personnelles. A l'image de Djene Dakonam, Kodjo Laba, Ihlas Bebou, Claude Koutob, Kossi Koudagba, etc.