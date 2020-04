Madagascar: COVID-organics - « Contraindre les élèves à le boire est inacceptable » selon le CNOE

La tisane Covid-organics a connu un succès au niveau de certains quartiers de la capitale depuis son lancement en début de semaine. Des gens font la queue sur les points de distribution de cette tisane dont les vertus anti-covid-19 sont vantées par le président de la République lui-même.

Dans certaines écoles, qui ont repris classe depuis mercredi, les bouteilles de covid-organics s'arrachent. Pourtant, la réticence de certains parents d'élèves quant à la consommation de cette solution phytopharmaceutique se fait entendre surtout sur la toile.

« En tant qu'observation clinique, contraindre les élèves malagasy à boire le covid-organics est inacceptable et cela doit se faire sur une base volontaire » a dénoncé le KMF-CNOE. Un communiqué de cette organisation de la société civile, publié hier, a souligné: « Ce sont les parents qui prendront la décision, d'autant plus que ce sont eux qui connaissent l'état de santé de leurs enfants et les médicaments qu'ils ne tolèrent pas (en cas d'allergie) ».

Par ailleurs, « puisqu'il s'agit de soigner », le Cnoe exige l'application de la loi en vigueur à savoir le Code de la Santé (Loi n°2011-002 portant Code de la Santé du 15 juillet 2011), aussi bien sur la Recherche que sur la production, le commerce, surtout en ce qui concerne la posologie du Covid-organics. « Il faut prévenir toute gabegie et respecter les normes prévues par la loi » interpelle l'organisation.

Depuis le lancement de ce « remède » par l'Etat malgache, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, la polémique s'est taillée la part du lion dans le débat public.

Et selon le Kmf-Cnoe, cette situation est dû à « la surabondance des déclarations qui sont de nature politique concernant le covid-organics, qu'elles viennent du pouvoir ou des acteurs qui disent être de l'opposition, qui a complètement occulté la communication de nature médicale qui devrait prédominer en matière de résultats de recherche, notamment dans ce contexte difficile que subit la Nation ».

En effet, pour redresser la situation, le Cnoe appelle « les Experts en santé et les Chercheurs à Madagascar afin qu'ils se concertent dans une table ronde, pour partage et consultation mutuels qui auront pour but unique de préserver la vie des malagasy ». « Il sera vraiment bienvenu de cesser tout calcul économique en vue de profits particuliers, tout calcul politique, ou tout acte qui vise les honneurs personnels, afin que les débats médicaux prédominent réellement » poursuit le Cnoe.