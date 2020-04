Ile Maurice: L'express leaks du dimanche 19 avril au vendredi 24 avril

Des bruits de couloir, les derniers buzz ou les derniers scandales, l'express vous dévoile ici ce que les autres vous cachent.

Chacun son boulot

Les Rodriguais ont des histoires à raconter après la levée du confinement. Il ressort qu'un membre de l'Assemblée régionale de Rodrigues aurait été rappelé à l'ordre par la police pendant le couvre-feu. Se croyant au-dessus de tout, il serait sorti pendant le «total lockdown» pour vérifier si les Rodriguais respectaient la loi. Or, surpris par une patrouille de police, il a été rappelé à l'ordre sur un principe-clé : il revient à la police de faire respecter la loi, pas aux politiciens.

Stakes money réduit

Si le huis clos se précise dans l'optique d'une reprise en douceur des activités hippiques, en hibernation depuis décembre 2019, les propriétaires de chevaux et les écuries seront frappés de plein fouet par les retombées immédiates de la situation financière désastreuse du MTC. Les prix accuseraient, en effet, une baisse de l'ordre de 30 à 40 %.

Pas d'allocation spéciale

À l'heure où nous avons le plus besoin des «frontliners», ces derniers sont morts d'angoisse. Non pas parce qu'ils ne sont pas protégés suffisamment contre le Covid-19, mais parce qu'ils ne savent pas comment ils vont pouvoir honorer les emprunts qu'ils ont à la Mutual Aid, à la fin de ce mois-ci. Ils ont appris que cette société financière continuera à déduire de l'argent de leurs salaires et n'offre aucun moratoire. Et les «frontliners» ne sont pas sûrs d'avoir des «extra-allowances», car le «pay office» est fermé depuis le confinement. Ils n'auront que leur «basic salary».

Interview repoussée volontairement

Un ministre qui nous a donné un entretien sur le sort de son secteur dans le sillage du Covid-19 nous a fait dire de ne pas aller de l'avant avec la publication de ses propos. Raison évoquée : l'actualité évolue tellement vite que ses propos risquent d'être obsolètes. Fair-play, nous n'avons pas donné suite à la publication et nous avons donné trois jours au ministre pour remettre de l'ordre dans ses idées et actualiser ses dires.

Air Rodrigues...

Avec les déboires d'Air Mauritius, un de plus grands rêves rodriguais refait surface. Plusieurs opérateurs touristiques évoquent la possibilité de créer une compagnie d'aviation rodriguaise, Air Rodrigues, pour desservir la région. Le nom d'un professionnel de la gestion et ancien haut cadre d'Air Mauritius est même cité pour mettre sur pied ce projet. Mais beaucoup se demandent si c'est vraiment une bonne idée vu la conjoncture actuelle qui n'est pas propice à ce qu'un novice déploie ses ailes...

Leçon non apprise

Il y a des leçons qui ne s'apprennent jamais. Bien que plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé et le ministre lui-même aient eu à s'auto-isoler après que la secrétaire du ministre a été testée positive au coronavirus, la secrétaire permanente du ministère fait encore fi de la circulaire du secrétaire à la Fonction publique, qui est de limiter le nombre de fonctionnaires se rendant au travail à une trentaine de personnes. Elle insiste une fois de plus pour qu'il y ait une centaine de fonctionnaires présents au ministère.

Député-commerçant

Un député de l'opposition, qui tient un commerce dans un faubourg de la capitale depuis quelques années, a décidé de mettre en vente des légumes et des produits surgelés au moins une fois par semaine pendant cette période de confinement. Il explique cette décision comme un geste envers ses mandants et le public en général en cette période durant laquelle ils éprouvent des difficultés pour s'approvisionner en ces produits. Toutefois, des compétiteurs ne voient pas cette action d'un bon œil.

Metro II: Retards à l'horizon

Le Metro Express est-il un transport public de luxe ? N'est-il pas aussi un service essentiel, s'interroge-t-on dans les milieux du transport. Car depuis la pandémie, le transport public est opérationnel alors que les trams, eux, sont à l'arrêt. En attendant, des réunions se succèdent en ligne avec les consultants et autres parties prenantes pour la phase deux alors que le planning a été complètement chamboulé pour le tronçon Rose-Hill-St Jean... depuis l'année dernière. Et le Covid-19 est venu empirer la situation. Reste à savoir si ce retard pourra être rattrapé. Car d'une part, la relance du secteur de la construction reste incertaine après le déconfinement. Et d'autre part, comment gérer le distanciation physique sur les chantiers ?