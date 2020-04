Madagascar: Salles de sport - Les déconfinés piaffent d'impatience

Reprise progressive. Les salles de sport, de fitness et de musculation ont commencé à rouvrir leurs portes cette semaine.

Après plus d'un mois de confinement, les gérants des salles de sport et musculation ont décidé de reprendre leurs activités cette semaine, en respectant les gestes barrières et mesures préventives exigés en cette période d'état d'urgence sanitaire.

Fatigués du confinement, les gens ont ressenti l'envie de bouger et faire un peu de sport. Durant les jours sans fin du confinement, certains ont consacré une ou deux heures tous les matins à exécuter quelques mouvements basiques d'échauffement et d'étirement.

Une fois la réouverture des salles publiée dans les réseaux sociaux, nombreux se sont, sans tarder, organisés pour y passer un peu de temps, afin de s'entretenir physiquement ou tout simplement se défouler. Une des plus grandes salles de la capitale en plein centre ville, le Lion Force Gym, au sous gradin Mahamasina a dû fermer ses portes à la mi-mars pour respecter l'état d'urgence sanitaire.

La salle rouvre officiellement depuis hier. «Nous avons prévu reprendre les activités et rouvrir la salle ce lundi, mais pour des raisons d'hygiène et de mesures sanitaires, nous avions dû reporter de quelques jours la reprise », souligne le premier responsable du Lion Force Gym, Boto Gilbert, ancien entraîneur national de l'équipe nationale de kick-boxing.

Plusieurs activités

La salle propose des activités à large choix à ses clients, dont les sports de combat comme le kick-boxing, full-conctact, boxe-thaï, la musculation, le zumba, fitness et cardio, la remise en forme et la danse. «Nous avions dû bien nettoyer et désinfecter la salle, ainsi que tous les équipements », a-t-il ajouté.

«On met de l'eau et du savon à l'entrée et dans la salle et aussi du gel désinfectant à la disposition des clients », détaille Boto Gilbert des mesures mises en place. En temps normal, le nombre des clients atteint tous les jours les cent cinquante contre une vingtaine lors de la première journée de réouverture d'hier.

La salle était ouverte de 6h30 à 19h30 avant la crise et pour le moment, de 6h30 à 13h. « Seuls les membres assidus ont appris sur facebook cette réouverture. Je pense que les autres vont venir petit à petit, la semaine prochaine », suppose-t-il. Ces mesures préventives ne seront levées qu'après le déconfinement total.