Congo-Kinshasa: COVID-19 - Six zones de santé à Kinshasa non affectées

Sur les trente-cinq zones de santé que compte la ville de Kinshasa, six seulement sont exemptés de Covid-19.

Selon le secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte au Covid-19, ces six zones de santé non affectées se situent dans la partie est de la capitale. Il s'agit des zones de santé suivantes : Police, Biyela, Kimbanseke, Kingasani, Maluku 1 et Maluku 2. S'agissant des provinces, sur les vingt-six, cinq sont en épidémie. La ville de Kinshasa vient en tête avec trois cent quatre vingt-deux cas. Elle est suivie de la province du Nord-Kivu avec cinq cas. La province du Sud-Kivu a rapporté quatre cas. La province de l'Ituri a notifié deux cas. La dernière province est celle de Kwilu avec un cas.

La RDC est en passe d'atteindre quatre cents cas. La situation épidémiologique du jeudi 23 avril révèle que, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas confirmés est de trois cent quatre-vingt-quatorze. Le nombre de décès est de vingt-cinq et de guéris est de quarante-huit. Pour ce qui est du suivi des cas, il ressort que deux cent douze cas suspects sont en cours d'investigation. Cent soixante-quatorze échantillons ont été testés. Deux cent quarante-six patients évoluent bien.

En ce qui concerne des cas confirmés, la ville de Kinshasa a enregistré dix-sept cas. Il va sans dire que la lutte contre cette pandémie qui occupe la une de l'actualité à travers le monde appelle à la solidarité internationale pour sauver de nombreuses vies. En RDC, cet appel qui a été lancé par le chef de l'Etat a trouvé un écho favorable auprès des hommes et des femmes de bonne volonté et des institutions internationales ou encore des ONG nationales qui ont apporté leur contribution soit en espèce soit en équipements et autres matériels de lutte contre le Covid-19. Toutefois, pour prévenir cette maladie, il est conseillé de respecter les gestes barrières, notamment se laver les mains régulièrement avec du savon ou une solution hydro-alcoolique, respecter la distance d'au moins un mettre, de porter le masque et, en cas de maladie, de rester à la maison et appeler les équipes de riposte.