Angola: Capacité épuisée du stockage de pétrole

Luanda — Le ministre des Ressources Minérales et du Pétrole, Diamantino de Azevedo, a déclaré jeudi que si la pandémie du Covid-19 se prolonge plus longtemps, la capacité de stockage de pétrole dans le monde s'épuisera dans les prochaines semaines.

Le gouvernant a fait cette déclaration lorsqu'il intervenait dans la discussion des cinq projets de loi autorisant le Président de la République à légiférer sur la déduction de la prime d'investissement, en vertu de la taxe sur les revenus pétroliers des blocs 30,44,45,1 / 14 et du centre de la zone terrestre de Cabinda.

A l'occasion, il a dit que la capacité actuelle se situe entre 400 et 600 millions de barils, avec un excédent d'approvisionnement prévu en avril d'environ 25 millions de barils de pétrole, après que l'OPEP et ses partenaires aient pris la décision de faire des coupes de 10 millions de barils de pétrole brut / jour. "Ces coupes ne suffisent pas à apporter de la liquidité entre l'offre et la demande, ce qui a conduit d'autres pays non membres de l'organisation, tels que les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Norvège et le Brésil, à décider et à s'engager à réaliser également des réductions d'environ 9,4 millions de barils ", a-t-il noté.

Selon Diamantino de Azevedo, même avec ces deux coupes, il n'y aura pas l'équilibre nécessaire pour récupérer le binôme offre / demande.

Il a soutenu que, dans ce contexte, il appartient à chacun de comprendre que, malgré les mesures prises par l'OPEP, les entreprises productrices de pétrole de plusieurs pays doivent être attentives, parce qu'elles pourront être appelées à prendre des mesures plus drastiques, car faute de capacité de stockage, il devient injustifiable la continuité de la production.

Le ministre des Ressources Minérales et du Pétrole a souligné que lors de la négociation des contrats de concession des blocs en discussion, le covid-19 n'était pas prévu.

Cependant, il a fait valoir qu'il y avait une situation de forte compétitivité dans l'industrie pétrolière mondiale de la part d'autres pays producteurs de pétrole avec des conditions géologiques et des infrastructures meilleures que celles existant en Angola.

Diamantino de Azevedo a indiqué que trois des projets soumis à la discussion au Parlement sont situés dans le bassin de Namibe, un sur la frontière d'exploration où il y a actuellement deux blocs en eau profonde.

Il a souligné qu'en 2017, la production de pétrole dans le pays était critique, car à cette époque il n'y avait que deux plates-formes, car depuis 2011 il n'y a eu aucune offre pour les blocs, indicateurs importants pour le climat d'investissement dans l'exploration de ce minéral.

Ces facteurs étaient associés à des conflits d'intérêts, au manque d'investissement et de leadership dans le secteur, la Sonangol jouant plusieurs rôles, tant dans le cadre de son objectif social que dans une participation diversifiée dans diverses branches de l'économie.

Ces raisons ont conduit à prendre des mesures immédiates pour améliorer le climat d'investissement et éliminer tous les aspects négatifs.

Sur ce, a-t-il conclu, il a été décidé d'agir dans trois directions: "prendre des mesures juridiques urgentes"; "changement dans le système d'organisation du secteur"; et "l'adoption de mécanismes stratégiques dans l'exploration, la production, le stockage, le raffinage et la formation du personnel".