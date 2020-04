Soudan: Le Parti du Congrès soudanais lance une campagne pour lutter COVID-19

Al-Foula, 25 Av. (SUNA) - Le Parti du Congrès soudanais a lancé à la ville Al-Foula dans l'État de l'Ouest-Kordofan une campagne de prévention et de sensibilisation contre le Coronavirus, avec la participation d'un certain nombre de membres du parti, sous la supervision du secrétaire général du parti (bureau d'Al-Foula), Mohamed Mohamed Ahmed Al-Maleeh et d'autres.

Le parti a distribué des désinfectants pour les mains au marché central d'Al-Foula et des affiches dans des lieux publics bondés et sur un certain nombre de citoyens à l'ancien marché, en plus de distribuer un certain nombre d'affiches dans des lieux de rassemblement de la ville.

Al-Maleeh, secrétaire général du parti, a expliqué que l'initiative du parti pour lutter contre la pandémie de Corona vise à fournir des conseils pédagogiques et comment utiliser le stérilisateur manuel et a promis de fournir des quantités de stérilisateurs manuels, confirmant la poursuite de la campagne au cours des prochains jours dans le cadre des initiatives adoptées par de nombreuses parties.

Le parti a également visite la prison d'Al-Foula et remis une quantité de désinfectants pour les mains à l'administration de la prison pour les distribuer aux prisonniers.