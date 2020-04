Sénégal: Localisation des 66 cas déclares positifs hier, vendredi - Dakar, en alerte rouge

Le point virologique du vendredi 24 avril, fait état de 66 nouveaux cas positifs sur 528 tests effectués par les autorités et les services du ministère de la Santé et de l'action sociale ont dévoilé les lieux de provenance de ces nouveaux patients.

En effet, dans la répartition des cas, on voit nettement que Dakar est en alerte rouge. Le district Dakar Nord est le plus touché avec 21 cas (43 au total) pour la seule journée du vendredi 24 avril. Ce district regroupe des communes comme les Parcelles Assainies et la Patte d'Oie, et ayant pour centre de référence le Centre Nabil Choucair. Il s'ensuit le district de Dakar Centre avec 13 cas (42 au total). Lequel englobe Grand Dakar et Biscuiterie avec comme centre de référence le Centre Gaspard Kamara. 3 cas dont 1 cas communautaire à la Médina ont été enregistrés au niveau du district de Dakar Sud portant le total de cas dans la zone à 90. Pour rappel, ce district polarise la Médina, le Plateau, Fann, Point-E, Amitié, Colobane, Fass Gueule Tapée et Gorée. Par ailleurs, 3 cas ont été également déclarés à Dakar Ouest pour un total de 73 cas avec comme localités Ouakam, Ngor, Yoff et les Almadies.

D'après le point virologique du vendredi 24 avril, Goudiry n'est pas épargné et a enregistré 16 nouveaux cas portant le total à plus d'une cinquantaine de cas, soit 54 cas au total. Il s'ensuit la ville sainte de Touba qui a alourdi le rang des malades de Covid-19 en enregistrant 04 nouveaux cas dont 2 issus de la transmission communautaire pour un bilan de 55 cas et plus d'une dizaine de cas issus de la transmission communautaire. En outre, on compte 1 cas à Pikine (20 au total), 1 cas communautaire (8 au total), 1 cas à Mbao (17 au total), 2 cas à Rufisque (9 au total) et 1 cas issu de la transmission communautaire à Pout.

ZIGUINCHOR, ETAT DU SERVICE DE REANIMATION : Pr. Moussa Seydi sonne l'alerte

En tournée dans les centres de traitement de patients atteints de Covid-19, le Professeur Moussa Seydi a donné des nouvelles sur l'état de santé des patients internés au centre de traitement de Ziguinchor. Pour la blouse blanche, la seule préoccupation est le service de réanimation qui, selon lui, est dans un coma profond. « Les patients sont correctement pris en charge et on ne s'inquiète pas de leur état de santé. Les médecins font leur travail de la meilleure manière possible mais j'ai constaté quand même qu'il y a quelques petits problèmes au niveau des équipements. Je peux donner l'exemple du service de réanimation qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas construit selon les normes alors que quand on gère ce genre de maladie, on doit prévoir le pire », a déploré Moussa Seydi.

Ainsi, le Chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann a interpellé son collaborateur, Pr. Bèye du Samu, par rapport à une situation incommode à l'urgence du moment. « Donc, il faut être capable de prendre en charge tous les types de patients. J'insisterai surtout à ce niveau auprès du professeur Bèye qui est le responsable de la partie de réanimation au niveau du Sénégal, au niveau du ministre de la Santé. C'est peut-être la seule fausse note que j'ai constatée. Globalement, je suis satisfait. Il s'agit maintenant de mettre le focus sur la prise en charge éventuelle des cas graves qui nécessitent une intubation, une réanimation lourde », a-t-il déclaré.

PRISE EN CHARGE DES CAS GRAVES : Le Pr. Bèye a évoqué un plateau technique sous-équipé et un coût de traitement lourd

Les cas graves représentent un vrai casse-tête pour les autorités. S'exprimant sur la question hier, vendredi, le Pr. Mamadou Diarra Bèye du Samu a précisé que pour les cas graves, « en une heure, on peut dépenser jusqu'à 500.000 F Cfa pour un seul malade ».

Le directeur du Service d'assistance médicale d'urgence (Samu) national, le professeur Mamadou Diarra Bèye a informé sur la situation du Covid19 que « Tous les pays rencontrent des difficultés dans la prise en charge. Que ce soit aux Etats-Unis, en France, en Espagne, en Italie. Quand ces pays ont eu beaucoup de cas graves, la situation est devenue incontrôlable », a-t-il fait savoir sur la Tfm.

Et de faire par la suite des aveux par rapport la capacité du Sénégal à prendre en charge ces cas graves. « Ici, nous sommes obligés de prendre en même temps les autres malades. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas mettre dans un même espace les malades du Covid-19 et d'autres malades dans un même hôpital. Cela entraînerait un manque de lits », a déclaré le Pr. Bèye. Avant de dévoiler : « la réanimation déjà coûte cher, un malade en réanimation demande beaucoup de moyens d'équipements. En une heure, on peut dépenser jusqu'à 500.000 F Cfa pour un seul malade ».

RIPOSTE CONTRE LA PROPAGATION DE COVID-19 : Pr. Yane Sow insiste sur le dépistage massif

Interrogé par la presse locale à ce sujet, le médecin bactériologiste, Professeur Iyane Sow, a expliqué : « les cas asymptomatiques sont les personnes qui portent le virus sans montrer de signes d'infection ou de maladie. Pendant longtemps, on les a appelés les porteurs sains à cause de cet effet et ils sont aussi des réservoirs de virus, c'est-à-dire des personnes qui ont le virus en leur sein, qui peuvent le disséminer dans leur entourage et qui peuvent contaminer leurs proches ».

Et de poursuivre : « c'est le gros problème qu'ont les différents pays infectés par cette maladie parce que ce sont des personnes qui ne vont pas appeler les numéros verts ou aller à l'hôpital et qui continuent à vaquer à leurs besoins parce qu'elles ne sont pas malades ».

Pour le Pr Iyane Sow, un dépistage massif reste la solution pour maîtriser au mieux la situation. « Il faut les débusquer et les empêcher de contaminer. Il ne faut pas comprendre qu'il faut augmenter les tests parmi les cas contacts identifiés par rapport aux malades qui sont en quarantaine, il faut le faire dans la population », a-t-il suggéré.