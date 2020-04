Ile Maurice: Conflit avocats/CP - J'y suis j'y reste, dit le chef juge

Le chef juge Eddy Balancy ne va pas se récuser dans le bras de fer opposant Me Lovena Sowkhee, avocate, au commissaire de police, Mario Nobin. C'est ce qu'il a décidé lors de l'audience par visioconférence, du samedi 25 avril, par rapport à la motion de Me Ivan Jean Louis, Principal State Counsel, lui demandant de se retirer de cette affaire. Le chef du judiciaire a déclaré qu'il donnera ses raisons par écrit plus tard. Le Full Bench était composé du chef juge Eddy Balancy, et des juges Iqbal Maghooa, Aruna Narain, Gaytree Jugesseur-Manna et Jane Lau Yuk Poon.

Me Ivan Jean Louis persiste et signe. L'avocat du State Law Office (SLO) a présenté une deuxième motion dans le même sens. La principale raison avancée cette fois par l'avocat concerne les commentaires faits par le chef juge par rapport au couvre-feu dans les colonnes de l'express de ce samedi dans lesquelles il dit : «En voyant la manière dont le 'curfew order'a été rédigé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser avec nostalgie au bon vieux temps où la fonction d'avocat et d'avoué pouvait être et était à juste raison, considéré comme un prestige.» La deuxième motion sera débattue le dimanche 26 avril 2020.

Par ailleurs, Me Jean Louis a objecté à la motion présentée par Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente Me Lovena Sowkhee. Me Glover a demandé que le ministère de la Sante soit partie prenante dans cette affaire comme deuxième défenderesse. Me Jean louis a indiqué que cette motion est prématurée et qu'il prendra une décision après que sa deuxième motion aura été entendue et déterminée.

Pour rappel, Me Sowkhee conteste la légalité de la décision du commissaire de police d'interdire aux avocats d'exercer leur métier librement. L'avocate est aussi représentée par Me Antoine Domingue, Senior Counsel, et Me Pazany Thandarayen, avoué. Me Ravind Chetty, Senior Counsel, représente la Mauritius Bar Association.