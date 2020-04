Sénégal: Mbour / Mise en place des stocks de solidarite de « Force COVID-19 » - 470 tonnes de riz en place sur 4686 requises

Les vivres à distribuer dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 commencent à être mis en place. En effet, Mor Talla Tine, le préfet de Mbour a révélé à la presse l'état des stocks, pour un lot départemental de 4686 tonnes de riz et les 16 gros porteurs de « Force Covid-19 » ont débarqué à Mbour 470 tonnes de riz lors des soixante-douze heures écoulées. Celles-ci sont gardées dans un magasin sécurisé et surveillé par les forces de l'ordre. Ce tonnage représente près de 10% du total à mettre en place. Une logistique importante, selon le préfet, est nécessaire pour la mise en place de ces stocks de riz.

La commune de Mbour doit engranger 1300 tonnes de riz, soit près de 30% du quota départemental des vivres en riz. En outre, le préfet a rappelé la nécessité d'identifier ou de cibler des points de distribution pour le respect des normes barrières comme la distanciation et le port de masque. L'exploitation du registre national unifié relatif aux bourses familiales a décelé dans la commune de Mbour des doublons dans l'ordre de 1011 sur un lot de 7805 identifiés. Ce travail de nettoyage et de ciblage va continuer pour toucher le maximum de personnes des couches vulnérables avant la validation finale et la distribution des vivres aux ayants-droit.

Selon lui, des personnes décédées sont à rayer des listes en plus, des clarifications sont à faire pour extraire des listes, des concernés changeant d'adresse ou de quartier ou même de département dans le but de faciliter le travail de validation. L'autorité préfectorale a fait le rappel du rôle du maire, le président du comité communal de distribution des vivres ayant en charge la supervision et le bon déroulement des opérations. Le rappel a été fait sur la nécessité de veiller à la mise en place dans les quartiers de comités regroupant les acteurs de la société civile, les imams, les responsables des jeunes, les curés, les badiénou gokh et toutes les personnes pouvant y apporter une touche de manière inclusive et participative.

C'est à la commission de quartier de veiller sur les cas de réclamation mettant en exergue un ayant droit non pris en compte. Quelles que soient les réclamations et les doublons relevés, le nombre de bénéficiaires va rester le même car d'autres cibles vont en profiter.

Sur les kits, la présence de 10 kilos de pâte alimentaire est enregistrée à côté des 100 kilos de riz, 18 barres de savon ,10 litres d'huile ,10 kilos de sucre. La composition de l'aide pour chaque ménage ciblé ne comprend pas pour le moment 10 kilos, selon le préfet de Mbour.