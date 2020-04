Sénégal: Certification de conformite des masques barrières à la marque nationale - La vente des masques normalisée

Suite à la mesure par arrêté du ministre de l'intérieur portant généralisation des masques le 17 avril dernier dans les lieux publics, le constat est qu'aujourd'hui, nous remarquons une flambé de masques partout dans les ruelles de Dakar. C'est ainsi que les ministres du développement industriel et des petites et moyennes industries et son collègue du commerce et des petites et moyennes entreprises ont pris par arrêté n°009450 du 24-04-2020, relayé hier vendredi 24 avril 2020 par le «soleilonline», rendant obligatoire la certification de conformité des masques barrières à la marque nationale de conformité « NS-Qualité Sénégal ».

Selon le document en son article premier de l'arrêté des ministres, «la norme ci-après désignée, adoptée par le comité technique n°15 sur la santé, est entrée en vigueur et applicable sur toute l'étendue du territoire nationale : NS 15-014 : 2020 Masques barrières-Exigences minimales de confection et d'usage et méthodes d'essai».

Ainsi son article 2 relève que «les masques barrières au sens de la norme NS 15-014 commercialisés ou offerts en don sur le territoire national sont soumis à la procédure de certification avec la marque nationale de conformité «NS-Qualité Sénégal» conformément à l'article 13 du décret n°2002-746 du 19 juillet 2002 relatif à la Normalisation et au système de certification de la conformité aux Normes», indique-t-on sur le document.

Et de souligner que la certification de conformité donne droit à la délivrance d'un certificat de conformité ou d'une attestation de conformité. L'article 3, précise que «le certificat de conformité ou de l'attestation de conformité à la norme est présenté à toute réquisition des services de contrôle ou d'inspection. Ainsi, les producteurs ou importateurs sont tenus de disposer d'un certificat de conformité ou d'une attestation de conformité à la norme avant la mise sur le marché de leur produit».

Le document informe par ailleurs que le certificat de conformité et de l'attestation de conformité sont délivrés par l'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) ou par une organisation dûment agréée, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n°2002-746 du 19 juillet 2002 relatif à la Normalisation et au Système de certification de la conformité aux Normes», rapporte la source.

Toujours en croire à l'arrêté ministériel, l'article 4 renseigne que «les modalités de délivrance du certificat de conformité ou de l'attestation de conformité à la dite norme sont définies dans le règlement particulier de certification ASN/RP005 adopté par le comité de Particulier de Certification».

L'article 5 de ce même arrêté avertit que toute distribution des produits non conformes à la norme est par conséquent interdit sur toute l'étendue du territoire.