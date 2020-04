Sénégal: Regroupement de personnes en période de COVID-19 - Quand le paiement des bourses familiales suscite l'inquiétude à Khombole

Au moment où le coronavirus continue d'étendre ses tentacules au Sénégal, le bureau de poste de Khombole risque de devenir un foyer de propagation de la pandémie si l'Etat ne réagit pas au plus vite.

Pour cause de paiement de bourses familiales, des personnes se rassemblent chaque matin dans ce lieu et ce, depuis le 7 avril dernier. Mais les lenteurs notées dans le paiement de cette aide destinée aux couches vulnérables ont fini même par inquiéter les bénéficiaires qui se bousculent depuis près de deux semaines en cette période de covid-19. Ces derniers ont dénoncé ces lenteurs hier au micro de leral.net et ont invité l'Etat à prendre ses mesures avant que l'irréparable se produise.

«On vit une situation très difficile. Alors que la maladie est dans le pays, il y'a des rassemblements ici à Khombole depuis le 7 avril pour cause de paiement de bourses de 25000. Il y'a des personnes qui marchent 7 voire 10 km tous les jours, d'autres y passent la nuit mais le paiement ne passe pas dans les règles de l'art. Il y'a une pandémie dans le pays et le Chef de l'Etat a interdit les rassemblements mais on dirait que les autorités de Khombole s'en fichent. Elles sont au courant de tout ça mais, ne disent rien. On ne doit parler aux gens qui paient pour qu'ils le fassent très vite sinon si la maladie se déclare ici, personne ne sera épargnée», confie un bénéficiaire.

Une autre va dans le même sens. «Ça fait une semaine que je viens chaque matin ici et à chaque fois on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y'a des gens déboursent 2500 F pour être là mais le paiement est lent. Parfois même, on rassemble toutes nos cartes et après ils viennent nous dire qu'ils sont descendus», explique une mère de famille. «On ne nous paie pas et ils ne nous disent rien de clair. C'est difficile ! Je suis là depuis l'aube mais rien», raconte un père de famille.