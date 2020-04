Sénégal: Programme d'aide alimentaire dans la commune de Matam - Société civile, chefs de quartier et bajeen gox dénoncent des manquements

Alors que les opérations de distribution n'ont pas encore démarré dans la région où le travail porte pour le moment sur le recensement des ménages vulnérables au niveau des collectivités, dans la commune de Matam, des voix s'élèvent pour fustiger des manquements au niveau des sous comités de ciblage.

Dans le cadre du programme d'aide alimentaire dans son plan de riposte contre le covid19, le gouvernement du Sénégal vient de mettre à la disposition de la région une première cargaison de 1.335 tonnes de riz destinée à 16.408 ménages inscrits dans le registre national unique. En tout, 32.263 ménages bénéficieront de cette aide alimentaire d'urgence, dans toute la région, car en dehors de la première cible, 15855 autres ménages vulnérables (issus des ciblages des sous comités de quartier et des comités villageois) devront bénéficier de l'assistance de l'Etat.

A mis parcours, ces mesures d'accompagnement fortement attendues par les populations, se conjuguent déjà avec des suspicions aux regards des manquements qui ont pris forme au niveau des sous comités de ciblage. Alors que le travail porte pour le moment sur le recensement des ménages vulnérables au niveau des collectivités, dans la commune de Matam, des voix s'élèvent pour fustiger certaines pratiques. «Nous avons eu à siéger dans les six comités de la commune de Matam, mais il se trouve que nous avons constaté beaucoup de manquements.

Pour l'essentiel, les membres du comité de ciblage sont des proches du maire de la commune. Et par rapport à ce qui est dit dans le plan de riposte du Covid 19, 0034 du 14 avril 2020 (... ) ; l'opposition n'y était pas. En ce qui concerne la présence de la société civile, il a fallu qu'on saisisse le préfet pour obtenir une autorisation car, on n'était pas impliqué», a déclaré Mouhamadou Gaye de la Raddho.

Avant d'ajouter : «nous avons détecté la présence de listes préétablies qui ont été rejetées par les autres membres de la commission». Certains plaignants à l'image du sieur Abdou Karim Ngom, le représentant du chef de quartier de Tantadji qui a préféré boycotter la réunion du sous comité pour montrer son désaccord, a condamné ces pratiques avant d'appeler l'édile de la ville «au respect des règles de l'équité et de la transparence». Le même appel a prévalu du côté des Bajeen Gox dont la présidente a demandé au maire de la commune «de trouver les moyens à améliorer l'aide disponible, en tant que premier magistrat de la ville, pour toucher le maximum de ménages au lieu de politiser les aides de solidarité nationale».

Située seulement à quelques encablures de la commune de Matam, c'est la commune d'Ourossogui qui crie elle aussi à son tour pour dénoncer des manquements dans l'exécution du recensement des cibles vulnérables. Face à ces différentes interpellations, le chef de l'exécutif régional a fortement instruit «l'exercice du contrôle citoyen sur les comités chargés du recensement et de la distribution des vivres dans les quartiers et villages, pour qu'il y ait une transparence totale de cette opération». Rappelant à cet effet «que le gouverneur se chargera du pilotage du programme en mettant les vivres rapidement à la disposition des ayants droits de manière la plus rapprochée dans la clairvoyance». Interpelé au téléphone, le maire de Matam, Mamadou Mory Diaw a soutenu qu'il n'est pas la personne habilitée à gérer l'aide en nous invitant de nous rapprocher du préfet.

FAMILLES VULNERABLES LAISSEES EN RADE !

Au total, ce sont 32.263 ménages qui doivent bénéficier de l'aide alimentaire d'urgence, dans toute la région, car en dehors de la première cible des 16.408 ménages inscrits dans le registre national unique, 15855 autres ménages vulnérables (issus des ciblages des sous comités de quartier et des comités villageois) devraient à leur tour bénéficier de l'assistance de l'Etat. Il convient de souligner que «cette répartition du quota communal doit être sanctionnée par un PV dûment signé par le Maire et visé par l'Autorité administrative. Au niveau de chaque commune, chaque maire doit être saisi au préalable pour stabiliser les listes des villages/quartiers afin de s'assurer qu'aucun hameau ou village n'est laissé en rade.

Les autorités administratives sont responsables de l'encadrement de tout le processus. Elles seront ainsi représentées à toutes les étapes du processus par des personnes de l'administration qu'elles désigneront». Il reste indiqué aussi que les comités de sélection devront, lors de la confection des listes des ménages d'extension de la base du RNU, se référer aux critères ci-après : les ménages ne figurant pas dans le RNU (Registre national Unique) dont la liste est remise ; Les ménages non bénéficiaires du PNBSF (Programme National de Bourses de Sécurité Familiale) ; les ménages sans revenu salarié fixe et/ou régulier ; les ménages dont le niveau de consommation alimentaire, les moyens d'existence et la situation nutritionnelle sont fortement affectés par les conséquences de la pandémie de Covid 19.

Aux regards des mécanismes déjà entamés au niveau des sous comités de ciblage, on pourrait assister au résultat de voir beaucoup de familles vulnérables laissées en rade. Déjà, dans certaines communes, le nombre de familles ciblées ne constitue même pas le tiers des familles vulnérables de la localité. Sur ce, certains responsables de la société civile et de la lutte contre la malnutrition plaident pour la prise en compte de certains indicateurs. Parmi lesquels, le problème alimentaire ou nutritionnel de certaines communautés, les ménages où les femmes sont chefs de famille ou encore des ménages dirigés par des personnes spécifiques qui n'ont plus de revenus à cause de la pandémie.