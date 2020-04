Congo-Brazzaville: Coronavirus. Jacqueline Lydia Mikolo - « Les témoignages sur le COVID-19 ne peuvent se faire qu'avec le consentement des malades »

En conférence de presse le 24 avril à Brazzaville, la ministre chargée de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, a indiqué que le gouvernement ne peut pas obliger les malades du Covid-19 à témoigner de la prise en charge ou de la guérison sans leur accord pour éviter la stigmatisation, respecter le droit à l'image, le secret médical, la vie privée...

Quoique le Covid-19 prenne de l'ampleur dans le pays, chaque jour qui passe avec six cas de décès déplorés, il y a certains citoyens qui demeurent dans le déni de la pandémie. Pour croire, ils veulent voir les malades agonisants témoigner dans les médias ou encore les guéris partager leur expérience. Sur les réseaux sociaux, la pression monte à ce sujet. En conférence de presse, le 24 avril, la ministre chargée de la Santé a répondu à une question évoquant le problème : « Nous ne pouvons pas obliger les malades à témoigner encore moins dire que tel ou tel est malade afin d'éviter la stigmatisation pour ne pas compliquer la prise en charge psychologique. Ceux qui veulent le faire, le feront dans un environnement où la dignité et le respect de la personne seront pris en compte, et que la personne malade qui témoigne se sente en confiance pour pouvoir partager son expérience.»

Par ailleurs, il y a aussi le droit à l'image qui se pose. Cette notion juridique, en vue dans le domaine de la communication, permet à toute personne de s'opposer à l'utilisation commerciale ou non de son image au nom du respect de la vie privée. Sur la même question avec les comités départementaux de riposte, Pointe-Noire et Kouilou, le président de la commission de prise en charge du Covid-19, le Pr Alexis Elira Dokekias, a évoqué le secret médical qui interdit à tout médecin de communiquer à des tiers des informations sur son patient. « L'art de guérir garantit aussi la confidentialité entre le médecin et le malade. Ne nous arracher pas cette confidentialité », a-t-il fait savoir.

Deux cents contaminés

Evoquant la situation épidémiologique, en date du 24 avril, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a indiqué que le Congo a totalisé deux cents contaminés au total, soit quatorze nouveaux dans les vingt-quatre heures ayant précédé sa communication. Il y a dix-neuf guéris tandis que le nombre de décès est à six. Selon elle, le respect des mesures barrières (se laver régulièrement les mains avec du savon ou gel hydro-alcoolique, le port du masque, la distanciation sociale, le confinement) est le meilleur moyen de prévenir la pandémie. La population a intérêt à les observer pour briser la chaîne de contamination et éviter la propagation du Covid-19.