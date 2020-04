Sénégal: Saint-Louis / Ramadan et COVID-19 - L'ascaï appelle les fidèles au culte de la solidarité

L'Association de Soutien et de Coordination des Activités Islamiques (ASCAÏ) a appelé les fidèles musulmans du Sénégal au culte de la solidarité en ce mois béni de Ramadan qui commence ce samedi (hier vendredi pour certains). Ses membres évoquent le contexte de la pandémie de covid-19 qui prévaut actuellement et qui a fini d'affecter nombre de ménages et envoyé au chômage plus d'un. L'ASCAÏ réitère toutefois son invite aux populations par rapport au respect des mesures barrières.

Malgré les nombreux changements et impacts causés par la pandémie de covid-19 dans le pays notamment l'instauration d'état d'urgence et de couvre-feu depuis plusieurs semaines, les responsables de l'Association de Soutien et de Coordination des Activités Islamiques (ASCAÏ) ont maintenu leur programme annuel. Il s'agit de la distribution du "ndogou" à l'ensemble des cellules de l'ASCAÏ. "Nous nous devons de le faire bien que les mois qui viennent d'être écoulés ont été une période très difficile à cause de la pandémie du coronavirus qui est encore là.

Notre Président Sérigne Abdallah Sall invite tous les musulmans du Sénégal voire toute la population au culte de la solidarité. Car, beaucoup de personnes ne peuvent plus sortir de leurs maisons. Donc, c'est la seule occasion pour les musulmans de se montrer solidaires", a dit Mouhamadou Alioune Mbaye, Secrétaire général de l'ASCAÏ. D'après lui, toutes les bonnes actions sont multipliées en bienfaits par le Bon Dieu durant ce mois de Ramadan. C'est ainsi que durant ce mois béni, toutes les cellules de l'ASCAÏ préparent le "Ndogou" pour les talibés notamment ceux qui sont dans les daaras.

Également, les responsables de l'ASCAÏ se sont prononcés sur l'actualité avec la pandémie de covid-19 qui n'a pas épargné du tout le pays. "Nous invitons la population sénégalaise à respecter aussi scrupuleusement les règles établies par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale." «En réalité, la religion musulmane nous recommande d'être propre. D'ailleurs, la piété est divisée en deux parties égales. La première partie, c'est la propreté à savoir la propreté corporelle, de l'environnement, entre autres. Et la deuxième partie c'est la vénération d'Allah", a-t-il ajouté tout en insistant aussi sur la nécessité pour les populations de respecter l'état d'urgence et le couvre-feu afin de barrer la route à cette pandémie de covid-19.