Sénégal: Pandemie de coronavirus - Ruée vers les masques à Matam

Alors que Matam continue d'être l'une des rares régions du pays à n'avoir pas encore enregistré de cas de coronavirus, les pouvoirs publics s'offrent les moyens d'imposer le port du masque en tous lieux, dans l'administration publique comme privée, dans les marchés, les magasins, les boutiques et les transports...

L'Etat du Sénégal a imposé dimanche dernier le port obligatoire du masque pendant la période de l'état d'urgence. A la suite de la grande sensibilisation sur les dispositions des lois et règlements portant sur la mesure, bon nombre de citoyens sont allés à la quête du produit.

Après quelques jours de balbutiement, l'obligation du port systématique du masque, est de plus en plus respectée par plusieurs franges de la population. Un tour au niveau des services administratifs, financiers et beaucoup d'autres lieux de convergence, comme les marchés, montre l'effectivité du respect de la recommandation qui a fini de prendre les attributs d'une exigence forcée sous l'œil regardant des forces de l'ordre.

Dans la dynamique, chacun y va selon son masque. Peu importe l'efficacité du "cache nez et de la bouche" qu'on porte car dans la dynamique où même les tout-petits l'exigent, on prête peu d'attention aux normes. En l'absence de toute distribution de masque aux populations, les masques en tissu cousus par les tailleurs locaux ont fini de prendre le dessus sur le lot des masques conventionnés achetés au niveau des pharmacies. Plus abordables côté coût, les masques en tissus sont vendus à bon marché pour un prix qui varie entre 100 frs et 500 frs. "C'est déjà bon que les gens s'habituent au port du masque avec l'impératif cependant de veiller aux normes des différents produits.

Dans ce contexte de pandémie, le masque est un bon outil en terme de prévention car, il a un effet barrière, si l'on sait que le coronavirus se transmet d'homme à homme lors de contacts rapprochés (se toucher ou se serrer la main par exemple) et par voie aérienne en toussant ou en éternuant (gouttelettes de salive, postillons)", déclare un praticien de la santé. Avant de préciser que "les masques peuvent aider pour s'en protéger mais que leur usage n'a aucun intérêt si on ne se lave pas les mains puisqu'en pratique, on peut toucher des surfaces contaminées".