Sénégal: Mbour/ Forte fréquentation du marché central, du quai de pêche... - Le respect des mesures barrières mis à rude épreuve

Le marché central, le quai de pêche et l'allée Diogoye Basile Senghor grouillent de monde quotidiennement du lundi au samedi, entre six heures et quinze heures. Suffisant pour se demander si les gens ont conscience des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

La distanciation entre individus est à peine respectée à Mbour. Pourtant, des jeunes filles et garçons servent des gels hydro alcooliques aux passants aux abords de la mairie et du marché central. Tout y est fait, caravane de sensibilisation, affichage, messages véhiculés par les crieurs publics dans le but de faire connaître les effets et conséquences du coronavirus. Seul le port du masque semble avoir une adhésion populaire. Les rares contrevenants obtempèrent à la vue des forces de l'ordre pour le trouver ou le mettre.

Le marché central avec ses allées peu étroites reçoit de nombreuses personnes. Les commerçants ont adopté de nouveaux comportements avec le port du masque et des gants pour se protéger et éviter toute contamination. Le quai de pêche n'est pas en reste. L'allée Diogoye Basile Senghor, lieu privilégié de téléphones cellulaires, reste une zone de contact où les rabatteurs et les marchands ambulants se disputent la chaussée et la route avec les piétons et les voitures.

Le fait est pris au sérieux par le préfet et le maire de Mbour. La fin de la pandémie Covid-19 doit voir la continuation des mesures pour le bien de tous dans le cadre de l'hygiène et de la salubrité des marchés et grandes surfaces accueillant du monde. Le préfet Mor Talla Tine cherche à trouver la formule pour juguler le mal contre le danger qui court, la contamination par le coronavirus. Interrogé sur la question, il a envisagé de prendre des mesures.

Le maire de Mbour, Fallou Sylla, après un premier don en direction des daaras et des couches vulnérables en produits détergents et hygiéniques d'un coût de quatre millions de francs, a fait une commande de masques suivie d'une distribution gratuite. Il compte, ainsi, matérialiser ou pérenniser le port obligatoire du masque. En effet, un usager du quai de pêche salue la mesure et s'en réconforte. Des milliers de personnes se croisent chaque jour en ces lieux et peuvent contaminer n'importe qui, à l'absence de l'observation stricte de mesures barrières. La prestance des autorités administratives et préfectorales a toutefois payé par le démantèlement d'un réseau de passeurs et de voyageurs clandestins par la route allant vers Dakar et Thiès ou Kaolack.

Le cerveau arrêté a fini de paralyser ce subterfuge ayant longtemps nargué les forces de l'ordre. Les gendarmes et les policiers ont ainsi fini de rassurer sur les entrées et les sorties dans la commune et le département de Mbour.