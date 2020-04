Soudan: Le ministère de la santé confirme l'engagement de lutter contre le paludisme

Khartoum — La sous-secrétaire du ministère fédéral de la Santé, Dr Mme. Sarah Abal-Azim a affirmé l'engagement de son ministère à lutter contre le paludisme dans le cadre de la lutte contre Coronavirus et a déclaré que la préoccupation de lutter contre l'émergence du Coronavirus n'affectera pas les dispositions et les préparatifs du ministère pour lutter contre le paludisme.

Elle a expliqué dans un communiqué de presse de la plateforme (SUNA) samedi à l'occasion de la Journée Mondiale du Paludisme, qui coincide le 25 avril de chaque année, que le paludisme est l'un des plus gros problèmes de santé au Soudan et qu'il s'agit d'une maladie transmise par les moustiques et qui est un fardeau pour les citoyens et les tranches les plus vulnérables sont les enfants, femmes enceintes et de réfugiés.

Mme. Sarah s'est engagé à continuer de fournir des services de diagnostic, de prévention et de guérison pour lutter contre cette maladie et a appelé les citoyens à adhérer aux mesures préventives et préventives de lutte contre le paludisme et aux mesures de précaution et aux mesures de lutte contre l'émergence du virus corona.