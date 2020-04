Congo-Brazzaville: Gare aux barrières !

Que toutes les nations élèvent des barrières internes (confinement) et externes (fermeture des frontières) pour se protéger contre le Covid-19 n'a rien de surprenant, ni même de choquant. Mais si elles ne les abaissent pas très vite, en prenant bien sûr les précautions nécessaires pour éviter que la pandémie les submerge, elles provoqueront à l'échelle du globe terrestre une crise économique, financière, sociale que la communauté internationale dans son ensemble sera incapable de gérer. Avec toutes les conséquences désastreuses que l'on peut imaginer, conséquences dont la crise de 1929 il y a près d'un siècle nous a donné une idée précise.

Croire, d'une part, que ce repli sur soi individuel et collectif pourra mettre les peuples des cinq continents à l'abri, d'autre part que ce même repli sur soi ne risque pas de provoquer un drame beaucoup plus grave encore que le coronavirus serait, dans le moment présent, commettre la pire des erreurs. Sans doute, en effet, l'élévation plus ou moins durable de barrières entre les peuples permettra-t-elle de lutter efficacement contre la maladie en attendant que soient mis au point les vaccins capables de la stopper, mais la crise globale qui en résultera inévitablement à l'échelle de la Terre sera probablement bien pire. L'Histoire, la grande Histoire, est là pour le rappeler à ceux d'entre nous qui seraient tentés de l'oublier aujourd'hui.

Ce qui ressort de façon évidente des remarques précédentes est bien le fait que seule une coordination planétaire des actions à mener pour combattre la pandémie résoudra le problème très matérialiste auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Mais, hélas !, il apparaît de façon plus claire chaque jour qui passe que les Etats, les gouvernements ne l'ont toujours pas compris, ce qui les conduit à enfermer leurs peuples dans un carcan dont ne peut sortir que le pire à plus ou moins long terme.

Il suffit, pour s'en convaincre, de considérer les effets dramatiques que provoque déja partout l'effondrement de la mondialisation sur laquelle s'est construit le monde moderne tout au long des soixante-dix dernières années: réduction drastique des échanges commerciaux, arrêts de la production, hausse vertigineuse du chômage, plongeon dans le vide des populations les plus démunies, hausse jamais vue des dépenses publiques, accumulation des dettes individuelles et collectives, tensions sociales, montées de la violence dans les quartiers défavorisés des cités, affrontements larvés entre les grandes puissances ...

Dans le même temps donc où les chercheurs du monde entier se mobilisent pour trouver une réponse efficace au Covid-19 les Etats et les gouvernements doivent s'entendre pour, sinon arrêter, du moins freiner le désastre économique et financier qui se confirme d'heure en heure. S'ils ne le font pas ils se trouveront tous confrontés dans les semaines qui viennent à des problèmes infiniment plus graves et moins solubles que ceux auxquels ils font face sur le plan médical et sanitaire.