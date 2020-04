Sénégal: Rites funéraires dans un contexte de pandémie - Entre sécurité des vivants et dignité des morts

L'organisation des ritualités funéraires doivent, au moins, tenir compte de deux éléments : la protection des vivants et la préservation de la dignité des morts. C'est la grande leçon que nous pouvons retenir du Webinaire organisé par l'Unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie (Urica) de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan).

L'enterrement des émigrés morts de Covid-19 ou le rapatriement de leur corps fait l'objet d'un débat. Le sujet a été au cœur d'un Webinaire organisé par l'Unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie (Urica) dirigée par le Pr Ibrahima Thiaw de l'Ifan. L'inhumation dans la plus grande discrétion des personnalités comme Pape Diouf, de Golbert Diagne et de Mamadou Ndiaye Doss ont marqué les esprits. Cette problématique a été abordée par le conférencier Khadiyatoullah Fall, Professeur titulaire des universités au Canada, co-auteur avec Mamadou Dimé de l'Ugb de l'ouvrage : «La mort musulmane en contexte d'immigration et d'islam minoritaire» publié en 2011.

L'universitaire a apporté des éclaircissements en se fondant sur ses recherches. «Les jurisprudences des religions révélées autorisent des espaces de modulation et de négociation avec les pratiques funéraires lorsqu'on se retrouve en situation de maladie contagieuse», explique le Pr Fall, qui a également affirmé que c'est la vie et la sécurité des vivants qui sont privilégiées, sans pour autant perdre de vue la dignité et le respect dus aux défunts.

Les échanges au cours de ce Webinaire ont tourné autour de l'accompagnement des personnes en fin de vie, de l'organisation des rites funéraires et celles des pratiques de deuil. Les échanges entre des spécialistes de la médecine, de la théologie, de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire, de la sociologie et de la linguistique ont permis de lever des équivoques. «La problématique du déplacement de certaines ritualités funéraires vers l'espace numérique, la question de l'identité musulmane en situation d'exception, celle de la remise en cause du droit des individus à disposer de leurs corps, ou encore celle des transfigurations des projets migratoires ont donné lieu à de passionnants échanges», lit-on dans un document transmis à la rédaction.

Mais cette pandémie a permis aussi de révéler les préoccupations des émigrés qui ne sont pas encore prêts à intégrer les rites funéraires de leur pays d'accueil et la pression sociale de la gestion des corps dans un pays étranger. «Au rang de ces enseignements figurent les angoisses nées de la dilution de la mémoire sociale des pandémies ; ce qui n'est pas sans susciter des troubles chez toute une génération d'individus qui n'a pas intégré les adaptations cultuelles en situation de maladie contagieuse», renseigne le communiqué transmis à la rédaction où il est également mentionné que «la frontière de la modulation de la norme chez la diaspora semble se situer dans les faits suivants : une aversion pour la crémation, une angoisse quant à la durée des concessions, l'effroi de la solitude face à la mort et au deuil».

Le chercheur Abdallah Ly, membre de l'Urica, a estimé que les chercheurs ne peuvent pas être insensibles à la situation actuelle de pandémie et ils ont un rôle à jouer en aidant les autorités à prendre les bonnes décisions. «Notre solidarité s'exprime par là où nous sommes attendus : faire de la recherche et, sur cette base, mettre à la disposition des pouvoirs publics des avis éclairés sur divers aspects de la pandémie, faire de l'animation scientifique pour nos étudiants et nous-mêmes, enfin faire du service pour la communauté afin d'être utiles à notre société», a considéré Abdallah Ly.