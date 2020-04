Ile Maurice: COVID-19 - Contrôle des prix sur une nouvelle liste de produits alimentaires et sanitaires

communiqué de presse

Le gouvernement a étendu le contrôle des prix sur d'autres produits alimentaires et sanitaires de base. Les prix seront effectifs dès le 26 avril 2020. Cette nouvelle liste de produits inclut les pâtes, les légumineuses, le riz basmati, le beurre, les céréales, le fromage, les couches pour adultes et bébés, les serviettes hygiéniques, et les lessives en poudre.

Le ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, M. Yogida Sawmynaden, a fait cette annonce en fin d'après--midi, lors du point de presse quotidien du Comité national de communication sur le Covid-19 par visioconférence au Bâtiment du Trésor à Port Louis.

Pour rappel, le contrôle des prix était déjà instauré sur le riz, la farine, les viandes et poulets congelés, et des produits sanitaires. Cette initiative vise à protéger les intérêts des consommateurs contre les pratiques déloyales et les abus de certains opérateurs.

Une nouvelle mise en garde a ainsi été lancée aux commerçants, distributeurs et fournisseurs pour qu'ils pratiquent les prix fixés. Au cas contraire, des sanctions requises seront appliquées dont la suspension de permis d'opération. Le ministre a souligné que la Consumer Affairs Unit, en collaboration avec la Police et les inspecteurs des Collectivités locales, ont fait, à ce jour, des descentes dans 2 946 commerces. Quelque 2 352 contraventions ont été dressées pour non-affichage de prix, prix excessifs, et sur stockage de certains produits.

La population est invitée à dénoncer toutes mauvaises pratiques sur la hotline du ministère, au 185. Le ministre a également indiqué que la situation s'est améliorée aux abords des supermarchés, superettes et boutiques car les clients respectent les directives mises en œuvre pour protéger leur santé et empêcher la propagation du Covid-19.

Bilan sanitaire quotidien du Covid-19 à Maurice

Le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, a, pour sa part, présenté une évolution de la situation à Maurice. Ainsi :

v Aucun cas positif n'a été détecté durant les dernières 48 heures.

v Le nombre de cas confirmés à Maurice reste à 331 avec neuf décès.

v 10 nouvelles guérisons ont été recensées et le total des malades guéris passe à 295.

v Les 24 cas actifs sont hospitalisés comme suit : 13 à l'ENT, dont un patient sous respiration artificielle ; deux à l'hôpital de Souillac ; et neuf dans deux hôtels dans le nord du pays.

v A ce jour, 13926 tests de dépistage ont été réalisés.

v 11 passagers sont en quatorzaine et 218 professionnels de santé sont au repos dans les trois centres de quarantaine.

v Comparativement à l'année dernière, aucune hausse anormale du nombre de décès n'a été enregistrée à Maurice sur le premier trimestre.

Le porte-parole a en outre salué l'aide apportée par l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, M. Sun Gongyi, pour faciliter la récupération du matériel médical de Beijing et de Guangzhou.