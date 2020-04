Soudan: Al-Burhan - Les forces armées sont totalement alignées à la révolution populaire

- Le président du Conseil de la souveraineté Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a confirmé que le Soudan est capable de surmonter les épreuves subies par les citoyens et que le peuple est conscient de ce qui est tenté contre lui et qu'il existe des mécanismes qui ont été mis en place pour empêcher l'extension de la propagande et des mensonges nuisibles et que le Soudan ira de l'avant.

Lors de talk-show télvisé intitulé " le Dialogue de la construction nationale" mené par la Télévision Nationale samedi soir, Lt-Gen. Al-Burhan a renouvelé que les forces armées et toute les forces régulières se sont rangés du côté de la révolution glorieuse de Décembre et que l'histoire prouvera qu'ils se sont rangés du côté de la révolution populaire et il a dit: "Nous ne trahirons pas l'engagement. .. et nous sommes pleinement avec le changement."

Al-Burhan a accusé le Parti du Congrès National (PCN) dissous de chercher à pénétrer dans les forces armées et a souligné qu'ils sont le premier handicap des progrès de la révolution vers la réalisation de ses objectifs, notant qu'il existe des organes judiciaires qui mènent actuellement des procédures judiciaires et juridiques et travaillent à examiner et à évaluer les informations et les preuves, ajoutant que tous ceux qui attaquent la révolution attaqueront le Soudan et seront punis et responsables.