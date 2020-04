Ile Maurice: Espoir ou espérance ?

Cette année la fête du travail aura un drôle de goût, car le travail s'est arrêté pour énormément de gens sur la planète.

Il marche, au mieux, au ralenti, au pire, au compte-goutte. Le nombre de personnes qui n'ont plus d'emploi est difficile à évaluer, mais semble assez colossal. On entend de plus en plus que cette crise est sans précédent, qu'il va falloir réinventer une société, une société tout à fait différente dans son fonctionnement économique et sociale. Ce sont, pour l'instant, des souhaits. On ne sait pas où on va. Mais n'est-ce pas le propre de nos existences de ne pas savoir où l'on va ?

On se donne des objectifs, des tâches à accomplir, qui nous rassurent, donnent sens à notre vie, mais on sait qu'en définitive, on n'est absolument pas sûr que ça va se produire. Car, entre-temps, beaucoup de choses peuvent arriver qui ne dépendent pas de nous, la plupart du temps. Bref, vouloir une société qui va changer notre manière de produire afin de moins polluer reste un vœu qui peut, malheureusement, s'avérer pieux.

Comme toute crise, mais en particulier celle-ci, qui voit se cloîtrer chez soi entre un tiers et la moitié de l'humanité, on a besoin de faire chanter les lendemains, car les difficultés sont là et vont croître. En ces temps difficile, l'espoir fait vivre, car la réalité (difficile à évaluer, mais bel et bien vécue par beaucoup) peut changer. On peut faire une distinction entre l'espoir, qui est pratique et qui intéresse nos vies, et l'espérance, notion développée par certaines religions, et qui est la foi en l'avenir, peu importe ce qu'il nous réserve. Reprenant ce sens d'origine religieux, et lui donnant une signification plutôt terrestre et immanente, on peut dire que l'espérance c'est le fait que, quoi qu'il arrive, par définition ça va arriver et on n'y peut rien.

Donc accueillons ce qui arrive. Dans le cas de la crise, il faut essayer, trouver des solutions, dessiner différents chemins, tracer des voies utiles et qui semblent être meilleures pour la majorité. Et même si économiquement cela semble important, tous les autres domaines doivent aussi être pris en compte (social, psychologique, humain) sinon nous reproduirons les mêmes défauts, voire les amplifier.