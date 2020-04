Cote d'Ivoire: Planification familiale - Marie Ba nommée Directrice de l'Unité de Coordination

Marie Ba, anciennement directrice adjointe en 2019 de l'Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou(Ucpo), vient d'être portée à la tête de l'Ucpo, a relayé un communiqué de presse relatif à cette nomination en début de semaine.

La nouvelle Directricede l'Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou(Ucpo), a déjà fait ses preuves au sein de l'association. Où, depuis plus de trois ans, elle a été chargée de programme régional pour le plaidoyer et les relations externes avant de devenir directrice adjointe en 2019.

A ce poste, Mme Ba a fait preuve d'un leadership impressionnant. Elle a non seulement excellé en maintenant le Partenariat sur la bonne voie lorsque la Directrice de longue date de l'UCPO a pris sa retraite, mais l'a également solidifié en soutenant son expansion, attirant ainsi de nouveaux bailleurs, notamment le Département Britannique pour le Développement International (DFID), et en accueillant le Children's Investment Fund Foundation (CIFF), a précisé le communiqué.

A cela s'ajoutent plusieurs autres initiatives aussi pertinentes que bénéfiques pour l'avenir du Partenariat de Ouagadougou qui ont été enregistrées, grâce à son dynamisme.

Toutes ces actions lui ont fait bénéficier de "la reconnaissance des parties prenante, selon notre source. De plus, Mme Ba a dirigé un processus visant à établir une vision et une stratégie pour le Partenariat jusqu'en 2030, qui sera lancé sous peu.

Compte tenu de sa vaste expérience et de son succès avéré, la communauté du Partenariat de Ouagadougou s'est dite ravie de voir Mme Ba diriger l'UCPO pour 2020 et au-delà.

En retour, elle a exprimé sa gratuite à la grande famille du Partenariat de Ouagadougou « Je suis ravie et honorée de cette opportunité et de pouvoir mener le PO et l'UCPO dans une nouvelle phase passionnante et ambitieuse avec une nouvelle vision en cours d'élaboration », a déclaré Marie Ba

« Nous avons accompli beaucoup de choses et l'équipe et moi sommes ravis de continuer à relever les défis pour nos pays afin de dépasser nos objectifs et de consolider le PO comme un modèle réussi», s'est engagé la nouvelle directrice de l'Ucpo.

Mme Ba est titulaire d'un Master en Développement International (Paix et résolution de conflits) de American University à Washington DC, ainsi que d'un Bachelor's Degree en Économie et Sciences Sociales de l'Université du Maryland-College Park.

Sa vaste expérience en Afrique de l'Ouest et du Centre s'étend sur les douze dernières années et couvre la création et consolidation de partenariats et la gestion de programmes de santé, y compris la planification et la mise en œuvre des programmes, la communication et le plaidoyer, ainsi que la gestion financière et le suivi des subventions et des contrats.

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé lors de la Conférence Régionale sur la Population, le Développement et la Planification Familiale tenue à Ouagadougou au Burkina Faso en février 2011 par les 9 gouvernements des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et leurs partenaires techniques et financiers

Il vise à accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale au Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.